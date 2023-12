Pablo Rodríguez da una pista sobre su mayor sufrimiento como novio de Viviana Calderón

Pablo Rodríguez y Viviana Calderón tienen tres años de novios.

Con un divertido video de esos que se hacen virales en TikTok, Pablo Rodríguez dio una pista de cuál es su mayor sufrimiento como novio de Viviana Calderón.

“¿Cuántos más identificados?”, preguntó el actor y empresario a sus seguidores en Instagram, al compartir un gracioso video en el que un hombre hace una oración antes de tomarle una fotografía a su pareja.

La oración es bastante divertida, pues eleva una plegaria al cielo para que la imagen no salga “ni muy oscura, ni muy clara” y que la pareja no se vea con mucho o pocos kilos y “que los ojos no se le vayan a cerrar ni que le vayan a cortar los pies ni la cabeza”.

Pablo Rodríguez escribió eso al compartir el video. (Instagram)

“¡Te lo pedimos Señor!”, escribió Rodríguez tras escuchar la petición, sugiriendo que Vivi lo pone a rezar cuando le pide que le haga una foto.

Pablo ya tiene tres años de “sufrir” el momento de tomarle una foto a su enamorada, con quien está desde octubre del 2020.

La historia de amor entre Vivi y Pablo, ambos expresentadores de Buen día, de canal 7, se inició en el 2018, pero en setiembre del 2019 ellos se separaron y un año más tarde, cupido los flechó de nuevo.