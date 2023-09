Pablo Rodríguez hizo una encuesta y los resultados lo dejaron con el pelo parado

Pablo Rodríguez es un amante del surf.

Los resultados de una encuesta que hizo en Instagram, dejaron con el pelo parado a Pablo Rodríguez.

El galán de Viviana Calderón se volvió a pintar las uñas y mientras le hacían el trabajito en el salón de belleza, quiso conocer qué opinaba la gente de los hombres que se pintas las uñas.

Pablo, quien es actor y empresario, les dio a sus seguidores tres opciones para seleccionar y este jueves publicó la información que arrojó el curioso sondeo.

“Un hombre con las uñas pintadas: eso no es de machos, solo las mujeres se pintan las uñas, no me hace más o menos hombre”, fueron las tres opciones que dio a elegir el guapetón.

Tras conocer los resultados, Pablo se llevó el sorpresón de que, entre todos los que participaron en el sondeo, el 32 por ciento consideró que no es de hombres pintarse las uñas y un 21 por ciento opinó que solo las mujeres se pintan las uñas.

El 47 por ciento de quienes votaron consideran que pintarse las uñas no hace más o menos hombre a la persona.

Pablo Rodríguez publicó los resultados del sondeo que hizo el miércoles. (Instagram)

Los resultados dejaron a Pablo con un sinsabor y así lo dio a conocer en redes sociales al compartir el final de la encuesta.

“Y lo peor de estos resultados es que las que votaron por la opción 1 y 2 son mujeres en su mayoría. ¿Quién las entiende? No generalizo, solo estoy publicando los resultados?, mencionó Rodríguez.

Es decir, fueron más mujeres que hombres las que eligieron en la encuesta que pintarse las uñas no es de hombres y que ese “lujito” es casi que exclusivo para ellas.

Pablo Rodríguez lució por primera vez sus uñas pintadas hace unos meses en Japón. Instagram.

Los resultados no cambiaron la decisión de Pablo, quien eligió el negro para pintarse de nuevo las uñas. Hace unos meses ya lo había hecho, cuando se fue de viaje por Japón con su amorcito, Viviana.