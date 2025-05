¿Pablo Rodríguez se ve mejor ahora que hace 15 años?, esta es la razón del cambio

Pablo Rodríguez se tiñó el cabello y la barba en marzo. (Redes /Instagram)

El actor Pablo Rodríguez luce una nueva apariencia desde hace un tiempo, pues ahora a sus 53 años le dio por andar con el cabello y la barba blanca.

De hecho, él mismo vaciló en sus redes al publicar una fotografía de cómo lucía hace 15 años y de cómo se ve ahora. Hasta su novia, Viviana Calderón, opinó al respecto.

El actor sacó del baúl de sus recuerdos una fotografía del 2010 de la época cuando salía en la famosa serie La Pensión y se daba a conocer como presentador del espacio Destinos TV.

“15 años menos en la foto blanco y negro. Misma mirada. Antes sin una cana, hoy con historias en cada una de ellas... Hoy a mis casi 53, cambia la cara, cambia el pelo, aparecen las arrugas, pero sigo siendo yo, solo que con más preguntas respondidas y muchas otras nuevas por hacer”, escribió junto a las fotos del antes y después que publicó en sus redes.

¿Cómo se mejor Pablo Rodríguez, antes o ahora? (Redes /Instagram)

Muchos de sus seguidores opinaron sobre la comparación y más de una le escribió que está “como el vino”; es decir, entre más viejo, más bueno.

Hasta la misma Vivi le comentó que la versión de “hoy” es la que más le encanta.

“Y no sólo cómo te ves sino por el hombre que has construido y Dios me permite amar”, le escribió.

La expresentadora siempre ha dicho que le encanta como se ve Pablo con canas y lo maduro que se ve ahora al superar los 50, por eso ella es la más feliz de verlo con su nuevo look.

Recordemos que antes Pablo acostumbraba a andar el cabello largo por su estilo surfo, más que ahora se la pasa en la zona de Nosara, Guanacaste, donde tiene un negocito, pero el año pasado también decidió raparse y desde entonces no se lo ha vuelto dejar crecer.

Un experimento

Conversamos con el actor sobre el por qué ahora anda con el cabello tan blanco y no es porque intenta ocultar las canas naturales.

Pablo nos contó que todo es parte de un personaje en el que está trabajando y que el cambio de look se debe a un experimento para ver cómo luciría de esa manera.

Pablo antes andaba con el cabello largo.

“Yo tengo un guion escrito que tiene un personaje que es mitad humano, mitad Dios, el guion se llama ‘Sam Sara’ y yo quería ver, y otras personas con las que he hablado, ver la posibilidad de desarrollarlo bien y demás, y queríamos ver cómo se vería el personaje, entonces por eso fue que me teñí el pelo y la barba y aproveché para dejar crecer las canillas que ya están ahí a la vista”, contó.

Además, recalcó que la barba prácticamente la tiene así de blanca de manera natural.

“Ahí están las canitas saliendo a relucir”, añadió.

Pablo agregó que en cuanto al guion aún no tiene nada concreto para ponerlo a andar o mostrárselo al público próximamente, pero que ya por lo menos se dieron una idea de cómo caracterizar al personaje principal.