Padre Mix despidió a Lussania Víquez de Repretel con unas conmovedoras y sentidas palabras

Lussania Víquez y Andrés Zamora, el Padre Mix, compartieron cámaras en diciembre en la transmisión de Repretel del Festival de la Luz. Fotografía: Instagram Lussania Víquez. (Instagram/Instagram)

Durante las últimas horas, Lussania Víquez ha sido sorprendida con hermosos mensajes de ánimo que le envían excompañeros de trabajo, amigos y público tras su despido de Repretel, el miércoles pasado.

Ítalo Marenco y Charlyn López fueron de las primeras figuras de la televisora de La Uruca en decirle “adiós” a la colocha, y manifestarle los mejores deseos en medio de la noticia de la que se habla en todo el país.

LEA MÁS: Ítalo Marenco y Charlyn López le dan el adiós a Lussania Víquez de Repretel de esta manera

Pero los presentadores de Giros no fueron los únicos. El presentador y locutor Andrés Zamora, el famoso Padre Mix, buscó las mejores palabras que pudo y este viernes se las dedicó a Víquez en una publicación que hizo en Instagram en honor a ella.

Padre Mix dedicó estas palabras a Lussania Víquez luego de que Repretel despidiera a la colocha el miércoles. Fotografía: Instagram Lussania Víquez. (Instagram/Instagram)

Padre Mix y Lu compartieron cámaras en diciembre en la transmisión del Festival de la Luz de Repretel, en la cual ambos eran presentadores y, además, tienen una amistad de años porque se han topado en el medio en otras ocasiones.

Así nació un gran cariño y admiración entre ellos, que inspiraron este viernes a Andrés para decirle las cosas que le dijo a la risueña expresentadora de Informe 11: Las Historias.

“Gracias por iluminar cada lugar donde Dios te lleva”, escribió Padre Mix en una historia de Instagram. Las palabras las acompañó con una linda foto que evidencia la gran amistad que tienen.

LEA MÁS: Repretel le seguirá los pasos a un programa de Teletica tras despedir a Lussania Víquez

“LUZsania sigue brillando”, remató el mensaje el popular y querido locutor, variando la escritura del nombre de Víquez para destacar esa característica que tiene Lu y de la que todos los que la conocen hablan.

El miércoles, Lussania fue despedida de Repretel por cambios que se harán en el programa de canal 11, que presentó durante casi 12 años.

Lussania Víquez habla de su salida de Repretel

Este viernes ella reapareció en sus redes hablando sobre esa salida para sus seguidores y al pie del video que compartió, hay decenas de comentarios que le ha dejado el público deseándole éxito.

“Usted sabe que para usted todo es luz. Sos un ser increíble con una historia de vida increíble, así que para adelante que no es el fin. Has salido de peores y usted es luz, así de sencillo”, “te soy sincera, Informe 11 no va a ser lo mismo. Usted y Ginnés hacían una dupla increíble, pero una puerta se cierra y mil se abrirán. Ten fe en Dios, Él tiene sus propósitos”, son algunas de las reacciones a la publicación de la comunicadora.

LEA MÁS: Lussania Víquez reveló que presentadora de canal 7 fue de las primeras en saber de su despido