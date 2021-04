No, ya con todo lo que hay que hacer tengo, de hecho a mí la gente me pregunta que si el Padre Mix es un personaje, pero no, es mi manera de vivir y de ser, me ha tocado asumir y contar las experiencias de mi vida, soy una persona que sabe que sin Dios no somos nada y que está rodeada de humoristas fantásticos y que es gente que admiro mucho, porque no cualquiera puede hacer reír a la gente.