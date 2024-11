Palabras del sacerdote en misa de despedida de Ramón Luis Méndez tocaron el corazón de muchos

Jorge Martínez fue uno de los que dijo presente en la misa. Foto: Albert Marín

Ramón Luis Méndez fue despedido esta mañana por familiares, compañeros de Teletica, exárbitros y miembros del fútbol nacional.

Entre ellos, el exdirector técnico de la Selección Nacional Alexandre Guimaraes y el expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos.

“Estamos despidiendo a un hombre recto y justo y estamos seguros que él ya está gozando del reino de los cielos. Un hombre recto y un hombre justo es lo que fue Ramón Luis en su vida terrenal”, inició diciendo el sacerdote de la iglesia Don Bosco, donde se llevó a cabo su funeral.

Alexandre Guimaraes fue de los primeros en llegar. Foto: Albert Marín

Uno de sus grandes amigos, René Barboza fue quien se encargó de cantar la misa, la cual inició minutos después de las 8:30 a.m..

El sacerdote contó durante su homilía que pudo estar con el exsilbatero horas antes de su muerte, este 20 de noviembre, y que él ya sabía que estaba por reencontrarse con su madre, quien murió hace unos meses.

Mario Segura fue uno de los asistentes. Foto: Albert Marín

Además, leyó algunas frases o declaraciones que dio el analista arbitral a algunos medios de comunicación como cuando dijo: “No me considero figura, me considero una persona que dice lo que siente”, para recalcar que Ramón Luis siempre fue una persona trató de hablar con la verdad y que no dejaba de profesar su fe.

A la iglesia asistieron a darle su último adiós los periodistas de Teletica Deportes: Melissa Alvarado, Felipe Castro, Juan Ulloa, Fabián Borbón y Jorge Martínez.

Misa de Ramón Luis Méndez. Foto: Albert Marín

Además, de algunas otros miembros de canal 7, donde laboró por 30 años como analista arbitral.

Una vez terminada la ceremonia religiosa su cuerpo será llevado al cementerio de Moravia, donde será su última morada.