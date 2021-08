Palmareño tiene más de 3.300 carritos Hot Wheels en la cocina de su casa

Don Miguel Ángel comparte el pasatiempo con su hija Marilyn. Fotografía: John Durán Don Miguel Ángel comparte el pasatiempo con su hija Marilyn. Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

Don Miguel Ángel Mesén Salas no es multimillonario, pero tiene en su casa más de 3.300 automóviles.

Esto es posible gracias a que el vecino de Esquipulas de Palmares colecciona, desde hace 25 años, carritos de la marca Hot Wheels. ¡Tiene tantos que ya no le caben!

El palmareño inició su colección gracias a que un hermano suyo, que vive en Estados Unidos, le mandó unos cuantos carritos y ahí despertó el monstruo coleccionista que llevaba adentro.

Don Miguel Ángel es comerciante y padre de una hija con discapacidad, quien le ayuda a limpiar y a acomodar los carritos cada vez que puede.

El palmareño tiene carritos de todas formas y colores. Fotografía: John Durán El palmareño tiene carritos de todas formas y colores. Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

-¿Cómo inició coleccionando Hot Wheels?

Ya llevo 25 años en esto, mi hermano Jorge me mandó unos cuantos de allá, eran como 20, yo tenía unos 23 años y desde ahí empezó la fiebre.

-¿De niño jugaba con ellos?

No, cuando era niño era tanta la pobreza que nunca pude tener un carrito, entonces gracias a Dios ahora sí puedo ir comprándome poco a poco.

El Papa móvil es de los que más llaman la atención. Fotografía: John Durán El Papa móvil es de los que más llaman la atención. Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

-¿Cuántos tiene ahorita y cada cuánto los cuenta?

Son poco más de 3.300 y ya tengo rato de que no los cuento, porque lo que hago es comprar y comprar.

-¿A dónde los consigue?

Vieras que no es tan difícil, cuando voy a algún centro comercial o en Maxi Palí consigo bastantes.

La colección incluye carros de carreras, clásicos, de lujo y más. Fotografía: John Durán La colección incluye carros de carreras, clásicos, de lujo y más. Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

-¿Ha encontrado algún otro coleccionista de Hot Wheels?

Hay uno de San José, pero creo que somos muy pocos los que hacemos esto, tengo un vecino que colecciona motos, pero Hot Wheels no.

-¿Qué busca a la hora de comprar un carrito?

Que sea de esa marca y que sean raros, que tengan formas de animales, tengo muchos así, también de superhéroes, que de esos tengo todos, por ahí anda el Hombre Araña, la Mujer Maravilla, Supermán, también los de la película Cars.

-¿Los acomoda de alguna forma en específico?

Más que todo por los colores, que vayan separados por color, pero qué va, son muchos y como uno sigue comprando hay que sacar el rato para acomodarlos, entonces últimamente los pongo como caigan.

Mesén ya no tiene campo dónde poner tanto carrito. / Fotografía: John Durán Mesén ya no tiene campo dónde poner tanto carrito. / Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

-¿En qué lugar de su casa los coloca?

Es como en la cocina, es un espacio grande entonces la mitad es para cocinar y la otra es para mí y mis carritos.

-¿Cuánto es lo más que ha llegado a pagar por un carrito?

Son unos 23 mil colones y es porque es una limusina, también tengo dos camiones de la Coca Cola que me costaron 21 mil cada uno.

-¿Qué le dice la gente cuando se da cuenta de que tiene semejante colección?

Se ponen como locos, mucha gente desconoce que tengo eso, pero cuando se dan cuenta se sorprenden y todos quieren ir a ver la colección.

-¿Permite que los toquen?

Como están en vidrio, ahí se pueden ver bien, pero si llega algún chiquito, no tengo problema en sacarlos y que los vean. A veces lo que hago es cambiar con ellos, por uno que yo no tengo, les doy dos o tres repetidos, entonces salen contentos.

El carro de los Cazafantasmas es todo un clásico. / Fotografía: John Durán El carro de los Cazafantasmas es todo un clásico. / Fotografía: John Durán (JOHN DURAN)

-¿No se le ha perdido alguno en esas visitas?

No porque yo estoy en la mira.

-¿Cuál es el más extraño que tiene o que le haya costado más encontrar?

Tengo varios, por ejemplo un papa móvil, uno de los Cazafantasmas, el Auto Fantástico y otros de animales que son curiosos. Quiero uno de los Magníficos que un muchacho me prometió y me dijo que me lo iba a mandar, pero todavía no me ha llegado.

-¿Es lo único que ha coleccionado?

Antes me gustaba hacerlo con las monedas, los billetes, latas de refrescos, llaveros, pero todo lo fui eliminando y me quedé solo con los carritos.

-¿Cada cuánto manda a construir un estante para más carros?

Ya casi no tengo campo, me queda solo una línea y apenas lo llene tengo que ver para dónde agarro, no sé si para la sala o a alguno de los cuartos. Un señor me los hace y salen carillos porque son muy bien hechos, tengo que ver qué hago porque tengo muchos carros en cajas que todavía no he podido ponerlos por falta de espacio, son unos 200 haciendo fila.

-¿Si le ofrecieran comprarle la colección, la vende o no?

Me pone a pensar, pero yo creo que eso no tiene precio, yo lo tengo valorado en unos diez millones de colones, pero la verdad es que no me atrevería a venderlos.

Clásicos

La línea de carritos a escala Hot Wheels es parte de la marca de juguetes Mattel, que salió al mercado en 1968.

Los chuzos llaman la atención por lo bien hechos que son, pues son elaborados a presión con plástico y metal, así como con pintura que tiene acabados similares a los carros de producción y son elaborados en base a los planos de distintos fabricantes. Más que un juguete, es un artículo de colección, algo que sabe muy bien el palmareño.