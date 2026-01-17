Palmares vivió así la actividad estrella de sus fiestas cívicas: el tope

Cientos de caballistas participaron en la edición 2026 del tope de Palmares. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)
Aunque calentó por partes, el
tope de Palmares reunió a cientos de personas y caballistas en la principal actividad de los festejos cívicos del llamado “pueblo para hacer amigos”.
El
desfile equino se realizó este sábado, inició cerca de la 1 de la tarde y recorrió la calle principal del cantón de Alajuela.
Si bien el público fue mucho menor a lo que acostumbraba el evento hace muchos años, llamó la atención que la
concentración de gente fue por partes. Este pony robó miradas y suspiros de grandes y chicos en el tope de Palmares. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro)
El público se instaló, principalmente, frente a la entrada del campo ferial y en las inmediaciones del parque y la iglesia católica.
El resto de los tramos del recorrido lució con escasa asistencia.
Este es un recorrido fotográfico del evento.
Algunos caballistas eligieron con mucho cuidado sus atuendos para el tope. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro) La belleza femenina no faltó a la actividad. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro) Algunos asistentes al tope se pusieron creativos y llamaron la atención en el recorrido. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro) Aunque sin las aglomeraciones de antes, el Tope de Palmares 2026 sí convocó a cientos de personas. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro) Por segundo año consecutivo, el tope de Palmares se realiza sábado para atraer más participación de caballistas y asistencia de público. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro) Cada quien disfrutó del Tope de Palmares 2026 como más lo prefirió. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro) Hermosos caballos se lucieron en el tope. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro) Así se veía la famosa recta de Palmares a la "hora pico" del tope. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro) El humorista Daniel Montoya, con su personaje de Guanelgue, estuvo en el tope porque participó en las transmisión que hizo canal 7 del desfile equino. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro) Los asistentes se dieron taquitos de ojos con algunos de los y las caballistas. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro) El tope es la actividad estrella de los festejos cívicos de Palmares. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro) Carlos Álvarez y Susana Peña durante la transmisión que hizo canal 7 del Tope de Palmares, en la que también participó la experta en caballos Mariley Hidalgo. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro) Marvin Hidalgo, de canal 7, todo un galán de las transmisiones taurinas de Teletica. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro) Las volantas atrajeron muchas miradas. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro) Los asistentes al tope vistieron sus mejores galas. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro) El tope reunió familias y amigos en Palmares. Fotografía: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)
