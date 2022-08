Pandora y Flans salen del baúl y se suben al escenario

Foto Facebook

(EL TIEMPO/GDA) Después de dos giras suspendidas, ‘Más Pandora que nunca’ y ‘Juntitas Tour’, esta última con Yuri, la agrupación mexicana de los 80 sale de la pausa obligada y retoma las presentaciones en vivo y los proyectos pospuestos, entre ellos dos nuevos discos.

Esta vez, María Fernanda Meade del Valle y las hermanas María Isabel y María Teresa (Mayte) Lascuráin Arrigunaga (Pandora) regresan a los escenarios en compañía del grupo Flans (también mexicano y ochentero, hoy convertido en dúo con Ilse María Olivo Schweinfurth e Irma Angélica Hernández Ochoa, ‘Mimi’), una idea que les daba vueltas en la cabeza desde hace tiempo: una gira a la que nombraron ‘Inesperado Tour’, porque ambos grupos eran considerados competencia en los años 80. Se presentarán junto a Yuri en el show ‘Las originales de la plancha’.

“Estoy muy bien, muy feliz”, dice Mayte, voz líder de la agrupación Pandora, desde su casa de Ciudad de México un día antes de viajar a Lima (Perú). Mayte habló con EL TIEMPO sobre la gira, el pasado y el presente de Pandora.

¿Cuál es la sensación de estar de nuevo en los escenarios?

Increíble. Muy felices, sobre todo que vamos una vez más a pisar escenario con nuestra hermana Yuri, nuestra gira ‘Juntitas Tour’ fue maravilloso. Nos hace muy felices volver a Bogotá, que es de las ciudades que me encantan. Me encanta el clima, lo verde, la gente, la comida, mis amigos que tengo ahí, me hace muy feliz.

¿Cómo nació este ‘Inesperado Tour’?

Nace después de que hicimos un disco con Flans, en el 2010, y las invitamos al Auditorio Nacional a cantar con nosotras y el auditorio, de verdad, se cayó, tembló. Si bien en México tiembla mucho, esta vez era un temblor de emoción. En ese entonces nuestra mánager, Alejandra Camargo, dijo, ‘deben de hacer una gira con Flans’. Pasó el tiempo, vino la pandemia, nos quedamos encerrados, y empiezan nuestros mánagers a decir que hay que hacer una gira con Flans.

Pero usted no creía mucho en esa reunión...

A mí me costó muchísimo trabajo, porque no lo veía, yo decía... lo único que tenemos en común es que somos tres mujeres que cantamos, pero cantamos canciones totalmente diferentes, somos baladistas, ellas son de brincar mucho, teníamos que aprendernos coreografías, yo no me veía haciendo una coreografía después de 37 años en Pandora, con mis 60 años haciendo una coreografía, me dije, ¡por Dios! No lo veía.

¿Por qué cedió?

Conversando con un vecino venezolano, me habló de su historia y me dijo: A ver, Mayte, la gente necesita mucho la alegría, necesita ir a los lugares, necesitamos olvidar tantas muertes, tanta cosa tan difícil, tanto retraernos, tantas personas que perdimos. Yo le respondí, sí, pero por qué vamos a combinar dos agrupaciones que no vienen al caso, y me contestó: ‘Porque cuando me fui de Venezuela tuve que dejar y acoplarme a muchas cosas’. Y eso me llegó al corazón. Me dijo, ‘yo tuve que empezar de nuevo, me gustara o no’. Y me llegaron tanto sus palabras que me dije, va, voy a hacer el ‘Inesperado Tour’.

Ya se lo tomó en serio...

Fue una preparación a conciencia, estuvimos trabajando diez meses muy duro y el show es increíble, hoy te puedo decir que fue un acierto, porque no es Pandora por un lado, Flans por otro, aquí hay una combinación. Flans canta con nosotros baladas, nosotros cantamos con ella sus canciones, bailamos las coreografías, nos divertimos.

¿Le satisfizo la decisión?

La gente vive un momento de nostalgia con Pandora, de diversión y de espectáculo con Flans, y cuando estamos juntas vive algo nuevo. Hemos tenido una respuesta impresionante de la gente.

¿Ustedes habían coincidido en el pasado o era la primera vez?

A Mimí (integrante de Flans) la veía cuando éramos ‘jingluistas’ de radio y televisión, haciendo nuestros pinitos, pero no la conocía y era uno de mis miedos, porque hacer un tour con otro artista no es fácil, porque si estás mucho tiempo con ellos y no los conoces, puede haber problemas muy grandes en el escenario. Ha sido bueno, hablamos con respeto antes de empezar la gira, de una forma más humana, de lo que nos gusta y no nos gusta. Y ha sido un éxito... Lo que más me ha impactado es que cuando cantamos las cinco juntas, parece un nuevo grupo. No sé cómo explicarlo, se oye Flans, se oye Pandora, pero al momento de cantar oyes a un nuevo grupo, nos reímos y les decimos las ‘Flandoras’. Hay que ir, porque esto tiene fecha de caducidad.

¿Qué ha sido lo más difícil de esta reunión?

Para mí, el baile, yo me considero una intérprete y en las coreografías me distraigo. En el caso de Ilse, las armonías y los tiempos, el tiempo de una canción de Pandora es muy diferente al de Flans. Mimí y Fernanda tienen una capacidad musical y un oído impresionantes, lo que les pones lo agarran rápido. Y a Fernanda también le ha costado trabajo el baile.

¿Qué pueden esperar sus fans de Bogotá de los ‘shows’?

Me preguntaba Mimí, qué es eso de la música para ‘planchar’. Aquí en México lo de planchar tiene un significado morboso. Pero música pa’ planchar es música para estar recordando, para estar en la nostalgia, en el baile, en la diversión. En particular este show de música para ‘planchar’ te lleva a eso. Creo que la nostalgia genera dentro de nuestros cuerpos algo mágico.

Ya nació ‘Flandora’, cuándo vamos a tener un disco...

Se hizo un DVD de este espectáculo. De hecho, lo vamos a escuchar para arreglar cositas, pero sí estamos pensando hacer una canción como ‘Flandora’, estamos buscando la canción adecuada, una que esté en medio de los dos grupos. Ha sido una búsqueda ardua, no ha llegado la canción, pero va a llegar, estoy segura.

¿Pandora editará música nueva?

También. Antes de la pandemia íbamos a grabar un disco de canciones mexicanas y otro de baladas, que se le antoja mucho a nuestra casa de discos, pero se vino abajo. Yo creo mucho en los tiempos de Dios, no se equivoca, las cosas tienen que llegar. Ya se está hablando nuevamente, ya no de baladas o rancheras, hay algo que quieren hacer que no acabo de entenderlo muy bien, pero que nos sentaremos a verlo.

Juan Gabriel, el salvador de Pandora

Después del contundente éxito de Cómo te va, mi amor, del nicaragüense Hernaldo Zúñiga, la carrera de Pandora iba en picada y su disquera, EMI Capital, le dio un ultimátum: si el siguiente disco no vendía, rescindirían el contrato.

“Nos mandan a llamar dos directivos de EMI Capital y en Pandora no somos soberbias, sabemos escuchar. Nos dijeron que les gustaría que hiciéramos un homenaje a Juan Gabriel, ya como por última prueba”, cuenta Mayte. Y agrega: “Tuvimos la gran fortuna de grabar el disco con canciones de Juan Gabriel. Es el disco más vendido de Pandora y creo que nos unió mucho a Juan Gabriel”.