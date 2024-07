Papás famositicos reaccionan al video de colegiala agredida y la conducta que tuvo su familia

El bullying es algo que lamentablemente está en nuestros colegios. (David Pereiras)

La agresión que sufrió una colegiala de 15 años dentro de un autobús por parte de otro estudiante de décimo año causó todo tipo de reacciones e indignación a nivel nacional.

El llamado que hizo el padre de la joven víctima, vecina de San Carlos, también llamó la atención, en especial de ciertos famositicos que son papás.

El papá de la muchacha antes de hablar mal del agresor y de su accionar más bien pidió cesar la violencia y que este tipo de situaciones generen algo positivo entre los jóvenes.

“Lo que queremos es llamar a la juventud a que de verdad cambie, que no estén pasando estas cosas, tanto bullying (...). Lo que hay que hacer es poner un alto en este colegio y en otros lados, la idea es que no pase a más sino hacer un llamado a la calma”, dijo el padre de la víctima a la página de Allan Jara Noticias.

El retahilero Max Barberena fue uno que se unió al llamado de este padre y agregó que no hay que dejar que mueran los valores y principios que nos enseñaron nuestros abuelos aunque los tiempos cambien.

“Creo que hoy más que nunca hay que hacer un llamado a volver a los valores ticos de amor, de confianza, de fraternidad, de ayuda, de meternos el hombro, de que salgamos adelante, de unirnos. En tiempos tan complicados cuando ya empezaron a manosearse los valores creo que es cuando uno empieza a ver a nivel de redes todas estas cosas que están pasando y, no solo esto, sino otras cosas que hemos vivos. Como papá y costarricense es un llamado a volver a los valores y principios que tanto nos enseñaron nuestros abuelos”, señaló el guanacasteco.

Max Barberena, retahilero guanacasteco, pide a la sociedad costarricense que no olvidemos los valores y enseñanzas de nuestros abuelos. (Cortesía)

El cantante Christian Gómez “Tapón” también es padre de una adolescente y, aunque aseguró que no sabe cómo hubiera reaccionado si le hacen algo así a su hija, Mariangel, prefirió mandar un mensaje a la juventud para que una situación así no se vuelva a repetir.

“Del padacito que yo vi del video, obviamente uno siente indignación y evidentemente uno también piensa que uno tiene una hija y que si se lo hubiera hecho a mi hija estaría muy molesto, pero no puedo opinar mucho porque no sé qué está pasando, aquí lo importante es decirle a los jóvenes que se cuiden, que cuiden a los compañeros, que cuiden a los amigos y que disfruten la etapa del colegio que es una y cuidado no la etapa más bonita de la vida de una persona. Que se cuiden y que se valoren y respeten entre ellos”, dijo.

Tapón es padre de una adolescente y le envió un mensaje a la juventud de que se respente y cuiden mucho en su época colegial. (Instagram)

No ser de los que comparten o graban

Por otro lado, Ítalo Marenco, también aprovechó dicha situación no solo para contar que él también fue víctima de un “matón” cuando estuvo en el colegio, sino también para pedir a la juventud que paren la violencia entre ellos.

El presentador de Giros, de canal 6, contó que cuando entró a sétimo había un joven mayor que ellos al que le gustaba agredir a los más pequeños y que en una ocasión le tocó defender a un compañero de sus ataques.

Aquel momento jamás lo olvida porque eso significó, además, que perdiera el colegio ese año, aunque su mamá lo terminó apoyándolo no por ser violento sino por ayudar al indefenso.

“El papá de él era abogado y le dijo a la directora que sino me expulsaban iba a demandar el colegio, me iba a demandar a mí por haberle quebrado la nariz al muchacho, bueno, se armó un desmadre que me terminaron expulsando por defender a mi compa”, relató.

Ítalo Marenco contó que en su época de colegio le tocó defenfer a un compañero de una agresión y terminó siendo expulsado.

Ítalo aprovechó el momento para mandar un mensaje a los que han estado compartiendo dicho video de la joven sancarleña y a los que prefieren grabar antes de ayudar a los demás.

“No seamos del que anda grabando, no seamos el que anda riendo, no seamos el que sube la historia o el reel para ganarse cuatro likes. Gente, de verdad, esto se está comiendo la sociedad, los carajillos, cuántas personas no han perdido su vida porque simple y sencillamente no llevan la presión de un hijuepucha bullyiador, que le está diciendo: ‘usted es un gran playo, usted es un gordo, usted no va hacer nada en la vida, usted es un perdedor’, nadie tiene derecho de tratarnos así, nadie”, dijo.

Mejores leyes

La periodista Melissa Durán fue otra que mostró su indignación por lo ocurrido e hizo un llamado a mejorar las leyes del Código Penal Juvenil, las cuales son bastante antiguas, porque los delitos juveniles han cambiado con los años.

Keyla Sánchez también se refirió a este tema en sus historias de Instagram y pidió dejar de normalizar y compartir imágenes donde se incita a la violencia.

La presentadora de Calle 7 La Revista también aprovechó el alcance que tienen sus redes para mandar un mensaje a aquellas personas que quizás han pasado por lo mismo o algo similar en su colegio y tienen miedo.

Ella los motivó para que rompan el silencio y busquen ayuda.

Elías Alvarado, de Telenoticias, quien también es papá, dijo por su parte que este caso “nos tiene que poner a pensar como sociedad y como padres” y que la tarea a partir de ahora es fomentar más el respeto y el valor hacia los demás.