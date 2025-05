Papi Kunno compartió con Alex Badilla y esto dijo de sus vacaciones en Costa Rica

Papi Kunno, influencer mexicano de vacaciones en Costa Rica y junto a Alex Badilla. (Redes Papi Kunno )

El reconocido influencer mexicano Papi Kunno está de vacaciones en Costa Rica, junto a su mamá, y dijo estar encantado de nuestro país.

Este fin de semana Kunno Guillermo Domínguez Pérez estuvo en La Fortuna de San Carlos, donde disfrutó de las aguas termales.

Además, también acudió a un centro nocturno de la capital la noche del sábado donde se presentaba la cantante mexicana Yeri Mua y donde estuvo compartiendo con el artista nacional Alex Badilla.

LEA MÁS: Kunno, famoso tiktoker y amigo de celebridades, quedó impactado por algo que vio en Costa Rica

Papi Kunno vino de vacaciones junto con su madre. (Redes Papi Kunno )

Kunno contó este lunes en su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 6 millones de personas, que ya solo le queda un día en el país y que tanto él como su mamá han disfrutado mucho.

“¡Ay, no!, qué deleite nos hemos dado de verdad. Exquisito. Una de las experiencias más lindas que he tenido, por supuesto que me tomé las grandes fotos, hice videos con mi mami, les voy a estar publicando en estos días el contenido (...). ¡Ay, no! no me arrepiento en lo absoluto", mencionó.

LEA MÁS: Kunno causó sensación en Costa Rica con sus atrevidos bailes en concierto de famosa mexicana

Su mamá también dijo que todos los lugares a los que fueron estaban “padrísimos” y que la pasó muy bien.

Papi Kunno estuvo el domingo en la zona de San Carlos. (Redes Papi Kunno )

El mexicano se dio a conocer de manera popular en el 2020, principalmente por su contenido en TikTok, donde alcanzó popularidad gracias a sus videos bailando, especialmente por una coreografía del tema “4K” de El Alfa, Darell y Noriel, conocida como “La caminata de Kunno”.