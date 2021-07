“Es muy bonito cuando las varas van saliendo de algo que no tiene ni pies ni cabeza. Mi parte favorita es la que dice ‘Neymar que por bien no venga’. Yo no soy tan futbolero, pero lo tomo como una tarea, les pongo atención los de canal 7 cuando pronuncian y ahí la voy llevando, sino le pregunto a un familiar que sabe bastante”, señaló.