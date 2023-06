Papitos la pasaron de lo lindo en fiestón retro con el que La Teja les celebró su día

Waleska Oporta presentó una rutina de stand up comedy. Fotografía: Daniel Castro.

Con un fiestón con más de 100 invitados, La Teja celebró este viernes el Día del Padre a nuestros estimados lectores.

La actividad se realizó a partir de las 8 de la noche en el Costa Rica Tennis Club, en La Sabana, y contó con muy buena música, excelentes presentaciones de stand up comedy y, por supuesto, deliciosa comidita.

Como la temática de la fiesta fue retro, de los años 90, entonces toda la ambientación y los espectáculos se inspiraron en esa época, lo que les permitió a muchos de los asistentes recordar viejos tiempos.

Juan Pablo López, un vecino de Desamparados que resultó ganador de entradas para ir al pachangón, estaba bastante feliz de estar ahí.

Más de 100 personas participaron en el fiestón del Día del Padre de La Teja. Fotografía: Silvia Núñez.

“Muy linda la actividad, los felicito, de corazón. Todo me gustó, pero la música fue muy especial porque me recordó aquellos tiempos de chiquillos cuando uno se pegaba la bailadilla. Recordé muchos momentos”, contó don Juan Pablo.

Él nos dijo que es un fiel lector de La Teja y que su sección favorita del periódico es “Desde sol”; es decir, las noticias deportivas.

Don Juan Pablo no llegó solito, por el contrario, llegó muy bien acompañado por su hija Wendy, otra que la pasó de lo mejor.

“Muchos detalles y todos muy bien cuidados. Disfrutamos, compartimos y recordamos muchos momentos con la música. Le decía a mi papá que se ve que hubo una inversión y esos son muy lindos detalles para los clientes”, consideró Wendy.

Más invitados

Otros que estaban felices por ser parte de la actividad fueron los amigos Lorena Chávez, de Cartago, y Mario Quirós, vecino de Pavas.

Doña Lorena la pasó tan bien que quedó con muchas ganas de pegarse otra fiestita igual, ojalá para el Día de la Madre.

“Él me engañó y me dijo que era una salidita y después me salió con que era la fiesta del Día del Padre de La Teja. Fue una actividad excelente. Me gustó la atención de las muchachas (meseras) y la actividad lindísima. Quiero venir a la fiesta de las mamás”, declaró con mucha felicidad Lorena.

Su amigo Mario apoyó el criterio de su amiga y nos confesó que él es superlector de La Teja y que le gusta comprarla en físico, de hecho, él vive toda una experiencia al ir al supermercado a comprar el periódico.

“Lo compro en un supermercado y hablo con la dependienta sobre la portada (de La Teja de ese día), la comentamos. Hoy (este viernes) estuvimos hablando del chiquito al que le cayó un árbol”, afirmó Mario.

Este fiel lector comentó que su sección favorita del periódico es “Nuestro tema” (generalmente la página dos) y recomienda no perderse “El Domingazo”.

“Me gustan mucho las historias de vida y que no caen en sensacionalismo, pero la página dos es excelente y los domingos, ¡hay que comprarla!, porque vienen historias muy buenas y a mis amigos les gusta la contraportada de los autos y la de las muchachas también”, refirió este vecino de San José entre la felicidad por participar en el fiestón.

Tigre Tony animó la fiesta. Fotografía: Silvia Núñez.

Y es que no es para menos, nuestros lectores disfrutaron a lo grande con la música retro que puso el Tigre Tony y su compañero Dj Milhouse, así como con el humor de Waleska Oporta y Arnaldo Porras.

Para el equipo de La Teja fue un honor rendirle homenaje a nuestros lectores papitos, y agradecemos a todo nuestro público por tanto cariño. Y desde ya les prometemos una gran sorpresa para el mes de julio.

Waleska Oporta puso a reír a más de 100 personas quienes participaron en el fiestón del Día del Padre de La Teja. Fotografía: Silvia Núñez.