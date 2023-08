Paquita la del Barrio busca un amor y asegura que está dispuesta a mantenerlo

Paquita la del Barrio fue cuestionada sobre su vida amorosa. (AFP)

Las nuevas decisiones que ha tomado Paquita la del Barrio han dejado con la boca abierta a sus fieles seguidores, y a otros pensándolo muy seriamente, ya que la artista está dispuesta a varias cosas.

Según La Prensa Libre de Guatemala, la intérprete de “Ratas de dos patas” habló en una conferencia de prensa donde se refirió a algunos aspectos relacionados con su vida personal, fue por eso que fue cuestionada sobre su situación amorosa, por lo que la cantante contestó:

“Te encargo un novio porque ya me cansé de estar sola”. Así mismo, añadió que de momento no tiene un prospecto.

“Cuando quieres a alguien, no te fijas ni siquiera en los zapatos… pero estamos bien así. Ya ni me acuerdo, de alguien que me enseñe (hablando de intimidad)”, dijo.

Uno de los periodistas presentes en la conferencia le consultó si mantendría al hombre con el que podría estar, por lo que la señora respondió que estaba dispuesta a hacerlo, aunque aseguró que sería una vergüenza para él.

La cantante aseguró que si ella en algún momento mantuvo a un hombre, fue por inocencia.