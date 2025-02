Paquita la del Barrio, pero barrio fino; esta es la fortuna que dejó la cantante

Paquita la del Barrio falleció este 17 de febrero a los 77 años en su casa en Veracruz. (Tomada de X/Tomada de X)

La reconocida cantante mexicana Paquita la del Barrio, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas, falleció este 17 de febrero de 2025 a los 77 años en su hogar en Veracruz, México.

La noticia fue confirmada por su equipo a través de sus redes sociales oficiales y, aunque algunos informes señalan que la causa de su muerte fue un infarto, otros mencionan un tromboembolismo pulmonar.

Nacida el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz, Paquita la del Barrio se destacó por sus interpretaciones en los géneros de ranchera y bolero. Su carrera musical comenzó en la década de los setentas, y alcanzó la fama con canciones que denunciaban la cultura machista y abordaban temas de desamor y traición. Entre sus éxitos más emblemáticos se encuentran “Rata de dos patas” y “Tres veces te engañé”.

A lo largo de su trayectoria, recibió múltiples reconocimientos, incluyendo el Premio a la Trayectoria Artística en los Premios Billboard de la Música Latina en 2021.

Además de su carrera musical, incursionó en la política en 2021, postulándose para una diputación local en Veracruz.

En sus últimos años, la salud de Paquita se vio afectada por diversos problemas, incluyendo neumonía y trombosis pulmonar en 2021, así como dificultades para caminar y necesidad de oxigenación constante.

A través de sus redes sociales se confirmó la muerte de la cantante Paquita la del barrio. (Redes /Instagram)

A pesar de estos desafíos, continuó activa en la música y mantuvo una conexión profunda con su público.

La artista deja un legado imborrable en la música mexicana y en la lucha por los derechos de las mujeres, siendo recordada como “La Reina del pueblo” o “La Guerrillera del bolero”.

Se dice que la reconocida cantante acumuló una fortuna estimada en 10 millones de dólares y que su riqueza es el resultado de más de 40 años de trayectoria musical, participaciones en televisión y emprendimientos como su restaurante en la Ciudad de México.

Fans están preocupados por la salud de Paquita la del Barrio

En entrevistas que ofreció en el 2023, Paquita mencionó que no planeaba dejarle herencia a sus tres hijos—Miguel Gerardo, Javier Gerardo y Martha Elena—y que aún no había redactado un testamento. Se desconoce cómo se distribuirá su patrimonio tras su fallecimiento.

Siempre la traicionaron

La veracruzana construyó una prolífica carrera musical, a través de temas inspirados en el desamor y el despecho, luego de vivir una serie de relaciones amorosas desafortunadas, donde la infidelidad estuvo a la orden del día.

El medio El Universal, de México, publicó que hace más de 25 años, la cantante estuvo como invitada en el programa de la conductora argentina Marta Susana, y como pocas veces, habló de su situación familiar.

En esa época, la intérprete de “Rata de dos patas” ya se había divorciado de su segundo marido, Alfonso Martínez, debido a una infidelidad de la que fue testigo; sin embargo, su ex se presentó en el estudio, junto a la hija que tuvieron en común, Martha Elena.

En el 2022 trascendió que estaba muy mal de salud y que no podía caminar bien.

Los dos hijos mayores de Paquita son fruto de su primer matrimonio con Miguel Gerardo Martínez, el cual tampoco funcionó y quien le llevaba 18 años de diferencia.

Paquita había contado que su relación se terminó debido a una traición amorosa, pero también por los desacuerdos laborales que el tiempo puso de por medio entre los dos, esto debido a que él era su representante, hasta que su primogénito creció y la cantante prefirió que él se encargara de los negocios y las cuentas, situación que no agradó a su ex.

Pese a la separación, decía guardarle un profundo respeto y cariño.

“Él está en Veracruz, cuando le pasé el negocio a mi hijo, él se sintió ofendido, pero creo que las cosas se hacen a tiempo, (su hijo) él ya está grande para llevar un negocio y creo que así la llevamos bien, me divorcié de él porque así me convino y él me hizo el favor, yo le agradezco al señor eso y lo quiero mucho a él”, dijo a la prensa mexicana en aquel entonces.

Paquita la del barrio se casó primero con Miguel Gerardo Martínez, quien le llevaba 18 años de diferencia. (redes/Facebook)

Frase célebre

En el programa de Marta Susana, la intérprete de “Tres veces te engañé” reconoció que la relación con su segundo esposo también se acabó por infidelidad, pero que llevaban una buena relación por su hija y porque lo tenía a cargo de su restaurante.

Además, fue en este espacio donde se dio a conocer que la frase: “¿me estás oyendo inútil?” fue inspirada en su exesposo.

Su exesposo Alfonso Martínez dijo en el programa de Marta Susana que estaba haciendo "la lucha" por una reconciliación entre ellos. (Redes/Captura)

El mismo Alfonso Martínez bromeó al asegurar que la denominación de “inútil” fue inspirada en él y agregó que no le molestaba que la cantante lo llamara así.

“Así me dice, de cierto modo está bien, creo... inútil no es una mala palabra”, dijo su exmarido en televisión.

La artista deja gran cantidad de canciones como: “Tres veces te engañé”, “Rata de dos patas”, “Las mujeres mandan”, “Cheque en blanco”, “Que me lleve el diablo”, “Hombres malvados”, “Viejo rabo verde” y “El consejo”, que sin duda seguirán sonando aún más después de su partida.

A través del comunicado que difundió su familia y equipo de trabajo se informó que ella murió en su casa en Veracruz y pidieron respeto para vivir el duelo en privacidad y en paz.