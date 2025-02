Paquita la del Barrio recibirá un homenaje en el parque de San Pablo de Heredia este domingo

Paquita la del Barrio falleció el 17 de febrero de 2025. (Archivo/Archivo)

Hace poco más de una semana que el mundo se enteró de la muerte de la cantante mexicana Paquita la del Barrio, pero lo que muy poca gente sabe es que “revivirá” este 2 de marzo en el parque de San Pablo de Heredia, gracias a un homenaje.

Este domingo, el imitador Un tal Juan Diego (Juan Diego Ramírez Bonilla), quien se diera a conocer en programas como La Matraca y Los Toros del 6, de Repretel, le hará un homenaje a la intérprete de “Rata de dos patas”.

Él tiene cuatro años de imitarla tanto en la televisión como en sus eventos privados y al enterarse, el pasado 17 de febrero, que la veracruzana había fallecido de inmediato ideó hacer un evento para rendirle un tributo, pues gracias a ella se gana sus cinquitos.

La actividad, que iniciará a las 5 p.m., no solo será para hacer su show, sino que también se presentarán varios artistas nacionales previo a su presentación.

“El personaje nunca me imaginé hacerlo, realmente ese personaje nace porque la producción del 6 me dice: ‘trabajá ese personaje’, así nace Paquita como un intento para calzar en una producción y tener espacio. Se va haciendo, se va depurando, se va mejorando, voy creando más vestuarios, y Paquita tica tiene ahorita siete tipos de vestuarios, como la misma Paquita era, versátil, diferente, extrovertida, fuerte, que nunca anduvo pretendiendo vivir con filtros, como esa canción de ella ‘Vivo contenta’”, dijo.

El imitador conocido como Un tal Juan Diego hace el personaje de Paquita la del Barrio desde hace cuatro años. (redes)

Juan Diego confesó que siempre le llamó mucho la atención la personalidad y las canciones de la mexicana porque ese “pundonor de mujer” lo ve reflejado en su mamá y en muchas mujeres que son de “empuje, de fuerza” en sociedades que pretendía que las mujeres fueran más débiles.

“Paquita resultó una mujer que no solo cantó con orgullo y amor propio, sino que les tiró a los hombres que estaban en contra de ese tipo de cosas, entonces me catapulta un poco ese personaje al punto de que ya lo trabajamos en teatro, en televisión y, a partir del momento de que me enteré de su lamentable muerte, empecé a pensar que tenía que hacerle algo porque ella me da dado la inspiración”, mencionó.

Gran evento

En la actividad, abierta a todo el público y gratuita, no solo se presentará el imitador de Paquita tica, sino que previamente estarán en tarima la cantante Rina Vega y Jecsinior Jara.

La Municipalidad local está apoyando este homenaje y, según adelantó Juan Diego, Paquita llevará varias sorpresas para el público, gracias a algunos patrocinadores.

Juan Diego Ramírez tiene otros personajes que desarrolla en el programa La Matraca de Repretel. (redes)

“Paquita es la que cierra y habrá sorpresas, no es un show de humor, sino un homenaje y conlleva el respeto que se merece la artista, que le abrió las puertas a muchos artistas y actores y músicos del Continente y, estoy aquí, si no fuera por Paquita yo no estaría donde estoy y eso lo quiero agradecer con este homenaje”, expresó el imitador.