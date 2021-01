Fíjese que Dios es tan grande que a veces no hemos tenido comida para nosotros (él y la esposa) y para mis perritos y hasta eso me han regalado, a veces he puesto un video en Facebook y nos mandan comidita para ellos. Yo le doy gracias a Dios que no hemos pasado hambre, lo que sí es difícil de pagar es el asunto de la mutual y por eso yo hago las rifitas. También estamos viendo con mi esposa si nos ponemos a vender cosas de taquería porque ella sabe de esas cosas, pero necesitamos comprarnos una freidora para hacer las cositas.