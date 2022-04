“Para mi esposo no hay otra cosa que estar todo el día viendo televisión, nunca comparte”

“Durante la Semana Santa me puedo estresar mucho porque mi esposo y yo estamos desconectados, para él no hay otra cosa que estar viendo televisión todo el día, no comparte, no le gusta salir y yo siempre ando sola con mis hijos. Nosotros somos de visitar familiares, de aprovechar estos días para compartir y me encantaría que él nos acompañara, pero no comparte ni con su familia. Es tan frustrante esta situación, me siento cansada”.

Foto con fines ilustrativos (Albert Marín)

1. Es complicado estar con una persona cuyo nivel de pasividad llega a ser tal que se tiene un modelo de convivencia sostenido por la responsabilidad, compartir gastos o estar centrados en la parte operativa de lo que implica tener una familia.

2. Una relación de pareja y de familia va más allá de las responsabilidades, están llamados a la interacción para crear espacios por encima de la rutina y la monotonía que permitan crear experiencias que se conviertan en momentos de conexión e integración. Toda persona en un proyecto de relación de pareja está llamada a compartir de forma creativa y propositiva para renovar la motivación para estar juntos, por supuesto, que tienen derecho a espacios individuales, pero tampoco se trata de únicamente compartir un techo, una cama, gastos y acompañamiento sexual.

3. Un proyecto de pareja requiere crear una visión de vida que signifique satisfacción y gratificación para ambos, crear estructuras de aislamiento o distanciamiento, donde se limitan las actividades crea una curva de tensión y desgaste emocional que pueden fragilizar las bases de la relación.

4. Este agotamiento emocional que siente y esta percepción de soledad y falta de acompañamiento, debería moverlos a tomar conciencia sobre este hecho. Pasa el tiempo y no pasa nada, es falso, ya que pasa el tiempo y se van sintiendo molestos, distantes, fríos y se van desconectando. Ustedes deberían buscar ayuda porque podría llegar el momento en el que uno se pregunte: ¿qué sentido tiene estar aquí?