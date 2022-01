“Tengo como propósito este año dejar de ser celosa y porque sé que estoy con un muchacho que me conviene. Lo que pasa es que para mí no es fácil dejar de revisar su teléfono y él no lo sabe. Me aprendí sus claves y cuando él se queda en mi casa se lo reviso, pero nunca encuentro nada, por lo que me doy cuenta de que realmente sí tiene buenas intenciones conmigo, pero no sé si estoy haciendo las cosas bien”.

"Él no lo sabe que me aprendí sus claves (del celular) y cuando se queda en mi casa se le reviso, pero nunca encuentro nada", dice la lectora.

1. Esto no suena bien, usted dice que se siente segura cuando le revisa el teléfono y seguramente le revisa su mensajería de texto, sus redes sociales, sus correos electrónicos, sus fotografías, porque es a partir de estos procesos de revisión que usted se siente tranquila y agradecida, pero este enfoque no es el correcto.

2. Vivir de esta forma es muy angustiante, quizá sea hora de que usted se permita ir más a fondo y buscar apoyo terapéutico, pues esto solo le va a causar dolor y tensión. Esto se puede modificar si usted se deja ayudar.

3. La estructura de confianza en una relación, nace en una visión personal de seguridad interna, que les permite sentirse bien, primero porque tienen claro las razones por las que se permiten estar juntos desde el bienestar y porque la relación les da razones para saber que están bien, a través de la vida emocional, la expresión de afecto, la integración sexual, familiar y social, la escucha, la comunicación, la comprensión, etc., es decir en todo. La seguridad no se construye verificando, buscando, hurgando o invadiendo la privacidad de su pareja.

4. Esta conducta podría derivarse en un proceso que termine creando alguna situación de tensión, que pueda dañar la relación, de hecho cuando una persona hace las cosas bien, y es celado sin razón alguna, esto puede ser una variable de desmotivación que podría comprometer la estabilidad de una relación de pareja. Le recomiendo que busque ayuda pronto y que trabaje estas conductas.