Parálisis cerebral no lo venció y joven tico se hizo famoso entre los famosos

Steven Cordero Steven Cordero y César Évora han hecho una bonita amistad. Cortesía.

Un saludo de Melissa Mora en el día del cumpleaños 29 de Steven Cordero Chavarría nos dio la oportunidad de conocer una historia de superación que inspira a cualquiera.

Él es un joven ramonense que nació a los cinco meses de gestación y que ha tenido que atravesar muchísimas situaciones complicadas en su vida, desde una parálisis cerebral, hasta no poder caminar.

“En esta vida hay que tener un motivo, una razón y una motivación para vivir. Yo he tenido un apoyo muy grande, que es mi mamá, ella es mi motivación para enfrentarme al mundo”, comentó el muchacho.

Las adversidades no han faltado en su vida y en la de su familia, sin embargo, él y su madre, Lidieth Chavarría, decidieron que no se dejarían vencer, por lo que además de sacar su título en derecho, hace unos meses, Steven también se dio el lujo de conocer y ganarse el corazón de muchas celebridades como Vicente Fernández, Alejandro Sanz, José José, Dyango, Los Tigres del norte, César Évora y un montón más.

Steven Cordero y su mamá Lidieth Chavarría Steven Cordero y su mamá Lidieth Chavarría son grandes ejemplos de vida. Cortesía.

“Él es un milagro de vida, nació con parálisis cerebral y a mí desde un principio me dijeron que iba a ser muy difícil que él viviera y aquí está, acaba de cumplir 29 años y de graduarse como abogado, ya sacó hasta el notariado, es demasiado inteligente, sabe de todo, siempre pasa hablando desde política, hasta deporte”, aseguró su orgullosa madre.

“Yo le dije a él desde pequeño que en esta vida se iba a topar muchas dificultades, pero eso está en la cabeza, la gente dice que son discapacitados, pero para mí una persona discapacitada es alguien al que Dios le da todas sus facultades y aún así destruye su vida en drogas, mi hijo tiene una limitación física, con la que tiene que luchar, pero así es la vida, todos tenemos que tener sueños y motivaciones para luchar”, agregó Chavarría, quien es de las mejores amigas de Melissa Mora.

Famoso

La historia de Steven con las celebridades comenzó desde que tenía siete años, cuando gracias a su pasión por la música, pudo conocer a nada más y nada menos que a Vicente Fernández.

“Desde que estaba chiquitito yo le ponía música, al principio costaba mucho que comiera y yo le ponía música de Vicente Fernández y eso ayudaba mucho, era parte importante de su vida”, dijo la mamita.

En aquella época, Chente vino a dar un concierto a Pedregal y gracias a una carta que hizo doña Lidieth, en la que explicaba la importancia que tenía el artista en la vida de su hijo, se dio la oportunidad de que se conocieran, ese fue el inicio de una gran amistad, asegura Steven.

“Me atendió en su camerino, me regalaron una colección de discos, hablamos, compartimos, nos tomamos fotos, me regaló un pañuelo y fue un sueño hecho realidad para mí”, recordó el muchacho.

El sueño no quedó ahí, pues más bien los terminó de convencer de que cualquier meta que se propusieran la podrían lograr.

Steven Cordero Steven Cordero ha podido conocer a grandes estrellas, como los actores de Betty la fea. Cortesía.

Así fue como han podido conocer a Los Tigres del norte, grupo que incluso lo invitó a un concierto que realizaron en Nicaragua.

Además compartió con Alejandro Sanz, José José, Julio Iglesias, Maribel Guardia, Joan Sebastian, Ricky Martin, José Luis “Puma” Rodríguez, Adal Ramones, el elenco de Betty la fea y muchísimos más.

Con algunos ha tenido una química bastante bonita, como ocurrió con uno de los ídolos del muchacho, el actor de telenovelas César Évora.

“Era mi gran sueño, don César se presentó en México en una obra de teatro hace cinco años, junto con Jorge Salinas, yo fui con mi mamá exclusivamente a ver esa obra y cuando él me vio fue algo muy lindo y hasta el día de hoy no nos hemos separado, nos escribimos todos los días y hasta me ha invitado a ir a su casa”, dijo Steven.

Steven Cordero y Melissa Mora Steven Cordero es buen amigo de Melissa Mora. Cortesía.

A pesar de que ha estado con muchísimos figurones, todavía le falta sacarse el clavo de conocer a Ricardo Arjona, a Chayanne y a Marc Anthony. Claro, son más las estrellas que sí ha visto que las que no.

“Imagínese que ahora que se graduó de licenciado en derecho, después de que los doctores le dijeran que no iba a sobrevivir o que iba vivir pegado con un tanque de oxígeno, verlo realizar sus sueños es increíble, ya uno siendo mamá vive para que los hijos cumplan sus sueños, a mí me han criticado por ser alcahueta o que lo hago por ir a los conciertos y eso a mí no me interesa, porque mi felicidad es verlo feliz a él”, agregó Chavarría.