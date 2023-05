¡Parece otra! El radical cambio físico de una chica que quiere volver a competir en Miss Costa Rica

Fabiola Calvo durante la presentación de las candidatas a Miss Costa Rica 2016. (Jorge Navarro Trejos)

Siete años después de competir por primera vez por la corona de Miss Costa Rica, una vecina de Alajuela regresó con todo a buscar una segunda oportunidad en el concurso de belleza y ¡vaya manera de volver!

La muchacha formó parte de las cerca de 25 chicas que llegaron a la audición del certamen de belleza, el martes pasado, con el fin de convertirse en una de las 10 guapas que lucharán por la corona el 16 de agosto, durante la gala de elección y coronación.

Fabiola Calvo ya había soñado con ganar el título de Miss Costa Rica en el 2016, edición en la que fue parte de las 10 candidatas a la corona. En aquel momento tenía 21 años, estudiaba Enfermería y hubo quienes cuestionaron su belleza para estar allí.

Impresionante el cambio físico de Fabiola Calvo

Aquellas críticas dejaron huella en ella, quien lejos de ahuevarse, le puso bonito, pues su intención era volver a ser candidata a ese título. El martes pasado, Fabiola hizo su regreso, que fue triunfal. Caminó como todas por la acera aledaña a canal 7 para entrar a la televisora y pelear por su espacio dentro del concurso.

Esta Fabiola, literalmente, era otra: con 28 años, graduada de Enfermería, sus rizos ya no estaban, luce un bronceado de impacto y su cuerpo más curvilíneo que nunca. Lo único intacto en ella es su dulzura, su inteligencia y su simpatía.

La despampanante Fabiola le contó a La Teja que estaba feliz de regresar y que decidió hacerlo en este momento porque se sentía lista y preparada.

“Pero más que sentirme lista y preparada es porque tengo un proyecto social que quiero impulsar y que me llama a ser una voz, porque utiliza como herramienta principal la enfermería y me encanta promocionar mi carrera porque es de mucha empatía y amor”, dijo a este medio la vecina de Naranjo.

Los cambios físicos de Fabiola Calvo son evidentes. (Instagram)

Un día después de esa conversación, ella recurrió a las redes sociales para hablar del por qué de su cambio físico. Ahí explicó que sufrió de mucho bullying, críticas y presión social por su físico, y que eso desembocó en muchos complejos que tenía.

“Este camino ha sido una travesía de autodescubrimiento y valentía, y estoy agradecida por cada obstáculo que he enfrentado, porque me ha convertido en la mujer fuerte y resiliente que soy hoy en día. Cada desafío ha sido una oportunidad para fortalecerme y recordarme a mí misma que mi verdadero valor proviene de mi interior, no de las opiniones negativas de los demás”, reflexionó en un largo mensaje que escribió en Instagram, con una foto que no dejó espacio a que cuestionen su belleza.

El glorioso retorno de Fabiola Calvo a canal 7 para luchar, de nuevo, por un espacio dentro del Miss Costa Rica 2023. (Rafael Pacheco Granados)

“He aprendido a amarme y aceptarme incondicionalmente y estoy lista para llevar esa confianza al escenario de Miss Costa Rica. Quiero ser un faro de esperanza y empoderamiento, recordándole a cada persona que su historia no define su destino. Trabajaré incansablemente para pulir mi belleza interior y exterior, desarrollar mis habilidades y destacar mi autenticidad. Mi objetivo es transmitir un mensaje de amor propio, aceptación y respeto hacia todos”, destacó.

Fabiola Calvo durante la presentación de candidatas al Miss Costa Rica 2016. (Jorge Navarro Trejos)

Todavía no sabemos si Fabiola fue seleccionada entre las 10 candidatas que competirán este año, pero si su nombre está en la lista, esta vez no habrá razón para que sea cuestionada.

