“Comencé a notar que tenía una falta de aire constante, al caminar, al estar sentada, incluso no podía ni hacer ejercicio, […] mi médico me dio un tratamiento, sí disminuyeron los síntomas, pero seguía sintiéndome mal, por lo que me recomendó realizarme la prueba”, comentó Odalys a su poco más de un millón de seguidores en Instagram.