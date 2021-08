Pareja del pacho con Ítalo habló con La Teja: “Él no es un vividor”

Doña Elena Bolaños y Jody Guzmán son una pareja distinta pero muy feliz. Cortesía. Doña Elena Bolaños y Jody Guzmán son una pareja distinta pero muy feliz. Cortesía.

Doña Elena Bolaños y su esposo, Jody Francisco Guzmán, anduvieron este jueves por todas las redes sociales, sufrieron cualquier cantidad de burlas y comentarios dañinos por el único motivo de que son una pareja que vive el amor sin importar la diferencia de edades.

Ellos fueron los protagonistas del pacho que se llevó el presentador de Giros Ítalo Marenco, en vivo, cuando les preguntó si eran madre e hijo durante la cobertura a la jornada de vacunación en Repretel.

“¿Su grandote es? En este Día de la Madre que venga la mamá a comerse la fila con usted, mis respetos para usted señora”, dijo Marenco.

Ella entre risas le contestó que no es el hijo sino el esposo.

“Es que es un esposo joven y guapo también, ¿han ido a otros lugares a pulsear la vacuna?”, agregó Ítalo.

Después de eso vino el mar de bromas, memes y comentarios desafortunados.

La Teja conversó con la pareja mientras la respetable señora chineaba a su marido, pues le dolía un poco la cabeza y el brazo tras haberse vacunado.

Al principio nos comentaron que estaban un poco dolidos por el montón de críticas, pero conforme avanzó la conversación, nos dejaron más que claro que son una pareja segura, que están juntos porque quieren y porque se aman mucho.

“Ya vamos a cumplir cuatro años de casados y yo me siento muy feliz con ella, a mí no me importa mucho lo que la gente ponga o comente. Yo pienso que por qué si hay muchos hombres con mujeres jóvenes, no puede ser al revés, igual a la gente no le debe de importar y menos poner comentarios que no van al caso”, dijo Jody.

Doña Elena, por su parte, cuenta que a ella le molesta y no tiene problema en decírselo a todas las personas que aseguran que su marido es un vividor, ya que si hay algo que la enamoró de él, es que le pone bonito a trabajar.

Incluso, en algunas ocasiones ella le pide que se quede en casa y él no hace caso y sale a cumplir con el deber en una constructora.

“Yo respeto al que me respeta, pero si a mí me tocan, yo brinco. A mí no me molestó lo que dijo Ítalo, él no hizo nada y le puede pasar a cualquiera, ya estoy acostumbrada, a mí lo que me molestó mucho fue el montón de comentarios que decían que me casé con un vividor porque él no es así, él es una persona muy trabajadora”, señaló.

La señora cuenta que a sus 68 años es un persona sumamente activa, hasta se da el lujo de manejar una moto grandota, con un motor de 500 cc.

“A mí me gusta bailar, soy alegre, extrovertida y disfruto la vida. Yo en la moto hasta Nicaragua he ido y mucha gente se sorprende cuando me ve en ella, pero es que yo soy así. A mí no me interesa que digan que soy una abuela porque es cierto, eso es lo que soy”, dijo.

Para mí los años son solo un número, hace poco me subía al techo a pintarlo y arreglaba goteras y no pasaba nada” — Elena Bolaños, señora de 68 años.

Bailando

Como si se tratara de una canción bastante romántica, la pareja se conoció bailando. Primero, ella se hizo de rogar y ya después al ver el interés genuino de Jody, le dio la oportunidad.

“Yo no me quería casar de nuevo, yo lo que quería era andar de arriba a abajo bailando porque eso es lo que me gusta. Siempre me salían muchachos, pero nada de señores, a Jody lo conocí en un baile y no me llamó la atención, no me gustó y porque uno sabe que los hombres que encuentra en los bailes no sirven para nada”, contó.

“Una amiga que me acompañaba le dio el número a otro y ese se lo dio a Jody. Entonces me empezó a escribir, yo era toda cortante y ya después le di la oportunidad, fuimos al baile de la Polilla en Alajuela y como yo andaba en vestido, me dio el abrigo y ya poco a poco me fui dando cuenta que era de verdad.

“Estuvimos saliendo un año y hace casi cuatro nos casamos. Él me alegró la vida y me quitó una depresión que sufrí por mucho tiempo, nos emparejamos muy bien”, agregó.

La parte más complicada fue convencer a los cinco hijos de la señora, pero él se los fue ganando.

“Al principio me daba vergüenza de lo que dirían, pero ahora lo quieren como un hijo porque él es menor que casi todos mis hijos, imagínese que el mayor tiene 50 años”, contó.

Doña Elena se siente muy orgullosa de su marido y de su relación y le pide a la gente que aprenda a disfrutar la vida y no amargarse por lo que hacen los demás.

“Uno no sabe cuántos días le quedan de vida, ¿por qué no la va a disfrutar?”, añadió.