No, ya del todo no, ahorita estamos viendo cómo hacemos para demandarlo pero hay que conseguir un abogado. Mi papá ha estado muy triste de ver la casa así tan deteriorada y nosotros igual, uno confió en él y jamás pensó que iba a hacer algo así. Yo ahorita no tengo trabajo y por eso no hemos podido hacer nada para arreglarla.