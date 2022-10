¡Paren todo! Periodista Jorge Vindas se comprometió

El periodista Jorge Vindas pronto pasará a la vida seria con su novia Fiorella Mora.

En sus redes sociales, el comunicador mostró el momento en que le pidió la mano a la diseñadora gráfica.

En el video se ve donde ella se alista para una sesión de fotos y él, quien dice estar muy nervioso, se hinca para hacerle la propuesta.

Periodista Jorge Vindas se muestra muy enamorado

“¡Desde que conocí a @fiomora sabía que era la mujer con la que quería pasar mi vida entera! Este fin de semana fuimos al mismo lugar donde por primera vez me dijo ‘te amo’... Ese maravilloso espacio en el Caribe Sur donde hace dos años ella me puso un anillo hecho con ramas y me dijo que quería casarse conmigo.

“Fio quería que la propuesta fuera privada, sin gente...¡Qué mejor lugar que nuestro lugar! Entonces tomamos la lancha. Llegamos y ella creyó que íbamos a tomar fotitos de los 30, porque cumple en unos días, pero hubo más que fotos. ¡Estamos muy muy felices! ❤️💍. Me casaría todos los días con vos”, aseguró en sus redes.