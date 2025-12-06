Participante de La dulce vida rompe en llanto tras perder en el programa de humor de Repretel

Uno de los participantes del programa de Repretel, La dulce vida, protagonizó un momento muy conmovedor este viernes al romper en llanto frente a las cámaras al enterarse de que no avanzaba a la última fase del concurso.

Jorge Andrés Saavedra se conmovió al saber que no avanzó a la final. (Captura/Captura)

La emoción lo desbordó en plena transmisión

Se trata de José Andrés Saavedra, cuentachistes que quedó fuera de los tres finalistas que disputarán el primer lugar esta misma noche.

Saavedra quedó tan afectado que ni siquiera pudo hablar. La escena conmovió a todos en el set, al punto que Viviana Calderón, presentadora del espacio, se acercó para abrazarlo y consolarlo.

Luego del gesto de Vivi, los demás participantes también se acercaron para rodearlo y darle apoyo hasta tranquilizarlo.

José Andrés Saavedra llegó con su brazo quebrado tras el accidente que sufrió la semana pasada. (Captura/Captura)

Compitió con el brazo quebrado

Este viernes, José Andrés se presentó en la final con su brazo derecho quebrado, producto del accidente que sufrió la semana pasada y que incluso lo dejó fuera de la gala anterior del programa de canal 6.

A pesar del esfuerzo y la valentía con la que llegó al escenario, Saavedra terminó en el cuarto lugar del programa. En el quinto puesto quedó María Isabel Zúñiga, mientras que los tres que competirán por el ansiado título son: Christian Barquero, Óscar Estrada y Argenis Matarrita.

Viviana Calderón se acercó a consolar a José Andrés Saavedra. (Captura/Captura)

Los premios que están en juego

El ganador del primer lugar se llevará $15.000, el segundo obtendrá $10.000 y el tercero recibirá $5.000, montos que hacen aún más intensa esta final.