Participante de La dulce vida sufre horrible accidente camino a Repretel

El cuentachistes José Andrés Saavedra, participante del programa humorístico La dulce vida, sufrió un horrible accidente este viernes cuando iba rumbo a Repretel.

Debido a eso, Saavedra no se pudo presentar en la semifinal del programa de comedia, lo que obligó a Repretel, Norval Calvo y el jurado del programa a tomar una gran decisión.

José Andrés Saavedra es uno de los finalistas de La dulce vida. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Tavo Gamboa comunicó lo que pasó

Gustavo “Tavo” Gamboa, presentador de La dulce vida, comunicó al inicio del programa de canal 6 la situación que vivió el participante y que lo alejó del escenario en una gala crucial.

“Nosotros somos un programa completamente en vivo y pueden suceder muchas cosas. En horas de la tarde (del viernes) uno de los participantes, a quien le enviamos un fuerte abrazo, José Andrés, tuvo un problema.

“Él se dirigía hacia el canal en su bicimoto y tuvo un accidente que hizo que no se pueda presentar esta noche. Nos duele mucho que no puede presentarse, pero primero es la salud”, dijo Tavo al aire.

Participante de La dulce vida se accidenta

Llegó al canal caminando

Tantas eran las ganas de participar, que Saavedra llegó a las instalaciones de Repretel después del accidente, sumamente golpeado y con muchas heridas sangrantes. Las lesiones fueron atendidas por colaboradores del canal, mientras que la bicimoto llegó por aparte, en un carro y muy dañada

“Hay cosas que pasan cuando uno es creyente de Dios, pero sabemos que todas las cosas pasan por algo”, dijo el vecino de San José, de 42 años, quien combina su lado humorístico con su trabajo de salonero.

Sobre el accidente que sufrió, explicó: “Venía para el programa a la hora que me citaron y cuando venía por el túnel (el del puente Juan Pablo Segundo), no sé si fue que se me quedó pegado el freno de adelante o algo se me metió en el aro, pero la moto se me levantó y yo salí volando”.

Aseguró que aunque el accidente fue bastante feo no pasó a más. “Estoy bien, con salud, golpeado, pero aquí vamos a seguir en la lucha, gracias a Dios”, dijo.

Dichosamente el humorista no está hospitalizado.

María Isabel, Argenis, Christian y Óscar son los finalistas de La dulce vida junto con José Andrés (no está en la foto). Fotografía: Instagram Repretel. (Instagram/Instagram)

Inesperada decisión en Repretel

Debido a eso y a que no se pudo presentar en el programa, el jurado de La dulce vida decidió no expulsar a nadie en la semifinal del programa y que José Andrés y los otro cuatro participantes pasaban directamente a la final.

La dulce vida termina este viernes 5 de diciembre y con esta decisión, por el primer lugar van José Andrés, María Isabel Zúñiga, Christian Barquero, Óscar Estrada y Argenis Matarrita.