Participante de Nace una estrella fue “embarcado” por su socio y ahora buscará ganar el programa

Andrés Zamora será uno de los participantes de Nace una estrella. (redes)

Andrés Zamora Soto fue a audicionar a Nace una estrella “embarcado” por su socio y a partir del 6 de abril será uno de los adultos que luchará por ganar el programa de canto de Teletica.

Este joven, de 27 años y vecino de Paseo Colón, en San José, contó que fue uno de sus amigos quien lo inscribió al programa sin que se diera cuenta, porque sabía que siempre le ha gustado la música.

Ambos crearon una empresa de estrategias digitales llamada Community Hunters, por lo que el canto lo había dejado en un segundo plano.

El día de la primera audición, su socio, llamado Guy, lo llevó engañado hasta las instalaciones del canal de La Sabana y le dijo que iban a una reunión de negocios.

Andrés Zamora es uno de los clasificados a Nace una estrella

La presentación de Andrés dejó tan impresionados a los jueces que le dieron pase directo a la segunda audición y ahí sí ya se pudo prepararse mejor para cantar un tema de Ricky Martin.

“Escogí una canción desafiante, “Pégate”, de Ricky Martin, un tema energético, atrevido, nada trillado para una audición. Llega el día de la audición, estoy muriéndome de la ansiedad, solo 113 de miles que fueron seleccionados para la segunda ronda y yo tenía la presión extra del pase directo. Me dan mi número, el 62, me siento a esperar y me llaman. Siento como la adrenalina se apodera de mí y es como si me desconectara y la música tomara el control. “Canto, bailo, hago lo que me nace y la gente empezó a aplaudir”, recordó en un video que hizo en sus redes.

La nueva temporada de Nace una estrella inicia el 6 de abril. (redes)

Luego de la llamada de Edgar Silva, cuando le confirmó que será uno de los 12 adultos en la competencia, su equipo de trabajo le preparó una sorpresa para felicitarlo.

Andrés es papá y aseguró que es por ellos que dará todo en la competencia.

Aparte de querer ganar la sétima temporada de Nace una estrella, otro de sus objetivos es utilizar su empresa para ayudar a “artistas emergentes”, proyecto que espera echar a andar a finales de este año.

Andrés Zamora luchará por ganar Nace una estrella

En la sétima temporada de Nace una estrella también estarán en la categoría de adultos: Jéssica López, Verónica Quirós, Maribeth Rivas, Karen Box, Rosmery Navarro, Franciny Castillo, Albin Fernández, Alberto Ismael Murillo, José Martín Rodríguez, Yeris Lobo y Alejandro Galarza.

También eligieron a cinco niños: Santiago Abarca, Maximiliano Cruz, Sofía Castro, Vivianne Juárez y Juan David Montero, quienes lucharán por llegar a la gala número 12 y ganar el gran premio en efectivo.