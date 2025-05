Participante de Nace una estrella: “Me abusaban y, me obligaban a tener relaciones con hombres y mujeres”

Karen Box contó su dura historia. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Durante la quinta gala del programa de talentos Nace una estrella, la cantante Karen Box conmovió y dejó atónito al público al revelar una dolorosa experiencia personal que marcó su vida.

En medio de su presentación, dedicada a ese difícil episodio, Box confesó los abusos que sufrió durante su juventud.

“Había un hombre que se hacía llamar un amigo de la familia y me llevó a la Fortuna de San Carlos. Empecé a trabajar en un hotel como mucama. Con el tiempo, llegué a verlo como una figura paterna, incluso lo llamaba papá. Pero después de un tiempo, esta persona me dijo que ya me había dado mucho y que yo nunca le había dado nada”, relató Karen Box, visiblemente conmovida.

La artista explicó que, tras ese comentario, comenzaron los abusos.

karen Box es una de la participantes de Nace una estrella, (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Me golpeaba, me amarraba, hacía lo que quería conmigo porque era un monstruo, algo terrorífico. Me obligó a tener relaciones con otros hombres y, en una ocasión, incluso con una mujer. Prácticamente me vendía”, confesó la cantante.

El testimonio de Karen Box impactó profundamente a los presentes, especialmente cuando interpretó el tema Al Final de Lilly Goodman, un canto que representa el proceso de sanación y fortaleza que ha vivido.

Participantes de Nace una estrella. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Superación y esperanza tras el abuso

A pesar de haber vivido con resentimiento hacia Dios durante mucho tiempo, Karen Box encontró un punto de inflexión en 2024.

“A partir de ahí empezaron a llegar las bendiciones. Se abrieron puertas en mi carrera como cantante, logré hacer un videoclip, comprarme un carro que me ayuda a trabajar y organizar mis eventos, y luego llegó una de las mayores bendiciones: convertirme en mamá por segunda vez”, expresó la artista.

Karen Box afirma que ahora entiende que todo lo que vivió tuvo un propósito. “Dios me mostró que pasé por eso para tener una historia que contar y ayudar a las personas a entender que, aunque se pase por la oscuridad, siempre hay una luz que podemos encontrar”, concluyó.

El valiente testimonio de Karen Box en Nace una estrella ha generado un fuerte impacto en redes sociales, donde los usuarios aplauden su valentía al compartir una experiencia tan dolorosa y transformarla en un mensaje de esperanza y resiliencia.