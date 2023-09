Participante de Nace una Estrella revela cómo supera el abuso sexual que sufrió

Sofía Gatgens tiene 18 años y vive en la provincia de Heredia.

Sofía Gatgens nos contó que ella no quería hacer la audición para el programa Nace una Estrella, ya que pasaba un mal momento, pero su hermana mayor la motivó a participar y la apoyó.

Gracias a ese respaldo, esta muchacha herediana de 18 años, hoy es una de las concursantes del popular programa de Teletica.

Ahora ella hace realidad uno de sus sueños y el de su abuelito, quien está en el cielo.

Conozca a Sofí, quien luego del mal rato que vivió, ahora es pura felicidad.

-¿Cómo se describe Sofía Gatgens?

Soy una joven apasionada de la música, vivo en Heredia, en Mercedes Sur, y me encanta todo lo que tenga que ver con música y modelaje.

-¿A qué se dedica?

Soy modelo desde que me gradué del colegio, a inicios de año gané un concurso de belleza, en el que quedé de Miss Petite y actualmente trabajo para varias marcas publicitarias. Ahora me estoy desarrollando de manera profesional en la música.

-¿Cómo es su relación con la música?

La música me genera mucha paz, por lo general siempre cantó con mucho sentimiento y trató de transmitirlo. Nunca me ha dado pena de cantar, me gusta cantarle a la gente.

-¿Desde hace cuánto tiempo canta?

Desde que tengo memoria canto, ya que en mi familia todos cantan, es algo que se trae. De hecho mi mamá y mi abuela me dicen que cuando era pequeña ni hablaba, pero ya cantaba.

-¿Quiénes más de su familia se dedican a cantar?

Profesionalmente nadie, porque nunca hemos llevado clases de nada, pero todos cantan, mi mamá, mi abuela, mi abuelito, quien falleció hace tres años y medio, y cantaba increíble. También mis hermanitas de siete y cinco años.

-¿Qué recuerda de su abuelo, este era el sueño de ambos?

Mi abuelo falleció por covid, fue algo bastante duro, porque era como mi papá, era mi ejemplo a seguir, hasta la fecha su partida me duele muchísimo. Él siempre quiso verme en televisión nacional, y todo esto que estoy viviendo llena mi corazón de paz, al ver que pude lograr lo que él quería. La verdad es que este es el sueño de los dos.

Sofía Gatgens y su bella familia, quienes la han apoyado en todo momento.Cortesía

-¿En algún momento participó en concursos de canto? ¿Qué recuerda?

Sí, claro, todos los años participaba en los Festivales de las Artes, en su momento gané algunos títulos; pero los tengo guardaditos.

En la escuela canté la canción “Yo soy tico”, y me vistieron con un traje típico, ese momento me quedó grabado, porque nunca había tenido un show tan grande.

-¿Ha sufrido bullying?

Sí, en la escuela, porque era muy pequeña. Antes era muy insegura, y si me decían algo, me lo creía, ha sido duro, porque incluso ahora no creo que esté en un programa tan grande, pero trato de dejar esos traumas que a uno le quedan de pequeño.

-¿Toca algún instrumento musical?

Sí, toco el ukelele, pero nunca lleve clases, siempre fui autodidacta.

-¿Cuántas hermanas tiene Sofí y con quienes comparte su día a día?

Tengo una hermana mayor de 24 años y dos hermanitas de siete y cinco años, las cuales amo con toda mi alma. Yo comparto mis días con mi abuela materna y mi hermana mayor, que son un gran apoyo para mí.

-¿Qué le dicen sus hermanas al verla en la tele?

Se emocionan muchísimo. Mi hermana mayor fue la que me impulsó a ir al casting, yo no tenía muchas ganas de ir por los ataques de ansiedad.

-¿Qué la llevó a participar en Nace una Estrella?

Había hecho el casting hace dos años y no quedé, pero este año me lo propuse y lo intenté, sentí que después de bastante tiempo la vida me estaba sonriendo, porque fui abusada sexualmente a los 15 años, y desde esa edad, empecé a padecer muchos ataques de ansiedad, y como este ha sido un buen año, decidí intentarlo y se me dio.

-¿Cuál es el mensaje que quiere dar Sofía?

Tal vez muchas personas se sientan identificadas conmigo, porque han pasado por lo mismo. Yo quiero decirles a esas personas que no están solas y aunque hay malos momentos, el sol siempre sale. Me encantaría que la atención que estamos recibiendo todos los participantes sea para dar un mensaje positivo.

-¿Cómo ha tratado sus ataques de ansiedad?

Yo no sabía que eran y cuando empecé a tenerlos sentía que me faltaba el aire, pero cada vez me daban más, entonces el aire no circulaba en el cerebro, me desmayaba y convulsionaba, pero con el tiempo y una medicación natural he ido saliendo de eso.

-¿Qué hace para controlar la ansiedad?

Tomó cosas naturales las cuales me han ayudado bastante, me encanta hacer yoga y meditación en las mañanas.

LEA MÁS: Participante de Nace una estrella se quedó sin voz en plena presentación

-¿Cuál es su frase favorita?

Pienso que uno del pasado no puede vivir, hay que aferrarse al presente, y no ver las cosas negativas como una piedra de tropiezo, sino como una escalera más al éxito.

Sofía Gatgens, es participante de Nace una Estrella, llegó a las audiciones porque su hermana mayor la motivó. Cortesía

-¿Cómo ha sido la competencia con sus compañeros?

En realidad, no suelo ser tan competitiva, la verdad esta es una oportunidad que no se le suele dar a muchas personas, entonces intento disfrutar cada momento que se me da. Todos nosotros somos bastante unidos, somos una familia, al final a todos nos une el amor por la música.