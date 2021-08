¿Quién quiere ser millonario? Participante cree que con calma sí habría pegado la última pregunta

Don Juan Bau salió contento y con bastante platita del programa. Cortesía Teletica. Don Juan Bau salió contento y con bastante platita del programa. Cortesía Teletica.

A pesar de que la pregunta que le hicieron en ¿Quién quiere ser millonario? fue bastante ruda, don Juan Bautista Sánchez Castro, ganador de siete millones y medio de colones, piensa que si la hubiera meditado más, la habría respondido correctamente.

La pregunta fue: “estando en San José, si trazamos una línea recta, pasando por el Atlántico, ¿a cuál país de África llegaría?”. Las opciones eran Sudáfrica, Marruecos, Angola y Guinea, siendo esta última la correcta.

“Era una pregunta matadora, sin embargo, después la pensé con calma y me di cuenta que yo la podría haber respondido; había dos que automáticamente se eliminaban porque Sudáfrica está muy al sur y Marruecos muy al norte, quedaban Angola y Guinea, pero ya ahí sería más fácil contestar, como no tenía comodines, no me quise arriesgar”, dijo.

“La pregunta es muy interesante, nunca pensé que se viniera por ahí porque había que saber cuáles país tiene África en la costa atlántica y medir el centro, que es donde está Costa Rica, pero en América. Yo creo que ni la llamada hubiera dado con esa pregunta”, agregó.

El vecino de Montes de Oca aseguró que él se preparó bastante con preguntas de actualidad, pues notó que a los participantes le costó cuando les preguntaron por cosas que pasaron recientemente.

“Estudié lo de las olimpiadas y algunas cosillas que han pasado, me preguntaron sobre la Negrita de Bagaces y yo no había leído de eso, pero mi hija por dicha sí sabía”, contó.

Don Juan Bau es amante de la lectura y de los documentales y fueron sus hijas las que lo motivaron a ir a participar pues él siempre anda dando sus características gotitas del saber.

“Ellas le dicen ‘gotitas del saber’, porque yo siempre ando investigando y diciéndoles lo que encuentro”, señaló.

El señor invertirá los millones arreglando la casa y viajando.