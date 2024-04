Participante de Tu cara me suena está sufriendo por el gran cambio que tendrá en el inicio del programa

Gabriel Ramírez, mejor conocido como Ramzi, es uno de los participantes Tu cara me suena. (Teletica para La Nación)

El inicio de la sétima temporada de Tu cara me suena (TCMS) está a la vuelta de la esquina por lo que los diez participantes están que se comen las uñas de los nervios y las ansias.

El programa de imitaciones de canal 7 arrancará este domingo 7 de abril, a partir de las 7 p.m., y dos de sus concursantes debutarán con cambio de género.

El cantante y bailarín Ramzi es uno de ellos y está sufriendo porque para interpretar su personaje deberá quitarse algo que tiene años de usar y no deja de pensar cómo se verá ahora.

Al sancarleño le tocará transformarse en Miriam Cruz, para cantar el tema “La loba”, y ya le dijeron que tendrá que rasurarse la barba para parecerse mejor a su personaje.

La otra que hará cambio de género será Alita Salazar, quien interpretará a Dyango con la pieza “Volverte a ver”, pero a ella lo que la tiene más estresada es que le salga la voz gruesa.

“Me tengo que cortar la barba por completo para este primer cambio de género y estoy demasiado nervioso porque siempre he andado barba, ya han pasado muchos años, no sé cuántos años desde que ando la barba y eso me pone nervioso porque no śe cómo me voy a ver, pero bueno, todo sea por una buena causa. Estoy nervioso de cómo me voy a ver, pero sé que lo vamos a disfrutar muchísimo”, mencionó Ramzi.

El artista dice sentirse muy comprometido con su personaje porque quiere verse lo suficientemente femenina en el escenario y que el uso de los tacones no serán problema para él porque son de apenas unos 3 centímetros de alto.

“Con el uso de los tacones no hay absolutamente nada de complejidad para mí porque recibí muchas clases de ballet, entonces estoy acostumbrado a andar así de puntillas, en puntas en general, y también cuando tenía mi academia en San Carlos también daba clases estilo femenino y urbano con tacones, hasta con tacones de 17 centímetros he bailado, así que por esa parte no habrá problema”, dijo.

Muchos cambios por el programa

El cambio de imagen no es lo único que ha tenido que hacer Ramzi para su primera transformación en el formato de Teletica porque también tuvo reducir su rutina en el gimnasio para no verse tan musculoso.

Según contó, fue por una decisión muy personal y que a raíz de eso ha perdido peso y masa muscular en los brazos para verse mejor estéticamente cuando le pongan a peluca y el vestido de mujer.

“Me veía con los brazos muy marcados, entonces decidí cortar la rutina del gimnasio para verme un poquito más estético, con los brazos un poco más lisos, más femeninos, no tan marcados”, expresó.

Tu cara me suena arrancará el domingo 7 de abril.

Ramzi además decidió dejar su natal Ciudad Quesada y desde hace unos días está viviendo en el sector de San Sebastián, en San José, con una amiga, para poder asistir a los ensayos y todos los compromisos que tiene con el programa.

“Me traje todo desde San Carlos para no tener que preocuparme por estar viajando, ya que es muy cansado y me queda mejor para mí y así dar el 110% al programa. Me siento superbién (con el cambio), todo me queda supercerca, el clima es un poco más frío, pero me encanta”, agregó.

Así debutarán en el escenario

Precisamente, este lunes 1 de abril iniciaron los ensayos generales en el nuevo set del programa, donde cada uno de los participantes tuvo que hacer su presentación ante las cámaras.

En esta primera gala a Elena Umaña le tocará transformarse en la puertorriqueña Ednita Nazario y debutará en TCMS con la pieza “Aprenderé”; Gustavo Gamboa será Adelaido Solís, vocalista del Grupo Frontera y la pieza asignada es “No se va”, en su versión norteña.

El guapetón del elenco, Brian Calar, sacará chispas en el escenario a ritmo de “Vente pa’cá” de Ricky Martin; mientras que la cantante Niah (Estephanie Peña) será la española Rosalía con la pieza “Despechá”.

El cantante Jonathan Samuel será Vicente Fernández con la pieza “Mujeres divinas”; en tanto, Jecsinior Jara le dará vida al Sol de México, Luis Miguel, con la canción “Por debajo de la mesa”.

La actriz Rosibel Carvajal está metida en un gran reto porque cantará en francés la pieza “La vie en rose” de Edith Piaf, y el músico y cantante Bryan Villalobos hará una descarga de reguetón interpretando a Daddy Yankee con “La gasolina”, “Limbo” y “Despacito”.