Participantes de Nace una estrella sorprendieron con un lindo detalle a empleada de Teletica

María Teresa Valverde Camacho es una de las empleadas de Teletica más queridas por todos dentro del canal.

Hay una empleada de Teletica a la que los participantes y todos los que hacen el programa Nace una estrella quieren mucho y, previo al inicio de la novena gala de este domingo, decidieron sorprenderla con un lindo detalle.

Se trata de María Teresa Valverde Camacho, del departamento de limpieza de canal 7, quien cada domingo es la encargada de velar porque todos los participantes se alimenten antes de iniciar el programa.

Resulta que Tere está cumpliendo 62 años este domingo y los concursantes, liderados por Edgar Silva, llevaron un pequeño quequito hasta una carpeta que hay afuera del estudio Marco Picado, lugar donde ella está con el cafecito y la comida lista.

Minutos antes de empezar la gala de este domingo los participantes de Nace una estrella fueron a sorprender a Tere.

Tere nos contó que ella ya tiene más de un año de pensionada, pero que ama tanto trabajar en el canal del trencito que aún sigue levantándose cada día con el mismo entusiasmo como cuando entró hace 35 años.

“Ya lo he experimentado en otros Nace o en otros Chinamos, pero de verdad, no me lo esperaba. Todos son muy lindos aquí”, mencionó.

Ella asegura que el cariño que le tienen todos es por sus canas, pues muchos la ven como una mamá.

“Yo ya estoy pensionada, me pidieron que me quedara un año más, vamos a ver en enero, Dios dirá. Si me tengo que ir me voy encantada, feliz, y si me piden quedarme igual, yo estoy feliz y realizada aquí”, dijo.

María Teresa recibió las felicitaciones de todos a los que ella pasa chineando dentro del programa.

Mientras está el programa en vivo “Tere” también se la pasa llevándole cafecito a los miembros del jurado; es decir, a todos anda chineando dentro de Nace una estrella, así que el pequeño detalle que le llevaron los participantes está más que merecido.