“En el momento me sentí mal porque yo sé muchas cosas, soy economista agrícola y sé de otros temas, entonces cómo no me iba a saber eso de la vicepresidenta, hasta yo misma pensé que soy una boba por no saberlo, pero al menos quedó la experiencia. Yo había visto una nota de que ella había llegado a un cargo tan alto, pero no me sonaba el nombre y por eso escogí a la otra”, señaló.