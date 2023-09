¿Participaría Laura Ortega en el Miss Costa Rica?

Laura Ortega dio su opinión sobre los concursos de belleza. (Instagram)

La cantante Laura Ortega dejó bastante impresionados a sus seguidores al tocar el tema de certámenes de belleza.

Como es bien sabido la macha siempre se toma un tiempo para responderle a sus seguidores algunas consultas que le dejan en su cuenta de Instagram, ya que sus fans opinan que Ortega tiene alto potencial para ganar un concurso.

Un seguidor de Lau, aprovechó para preguntarle: “¿Has pensado en participar en Miss Costa Rica? Sos preciosa fijo quedas”, a lo que la cantante nacional respondió: ”Gracias por el comentario tan lindo, pero nunca ha sido de mi interés, no creo en los certámenes de belleza, ni lo que representan, además ya tengo 28 y mi edad está pasada para Miss Universo”.

Laura Ortega habló sobre los concursos de belleza . Captura

Así mismo, la guapa se refirió al Miss Colombia, concurso que se realizó hace algunos días y que fue ganado por Camila Avella, una joven de 27 años, casada y con una hija de dos años, quien fue atacada por la gente.

LEA MÁS: Laura Ortega eriza la piel con mensaje que recuerda al bebito que perdió

“Como la gente vio que no ganó la otra que era bastante bonita también, le empezaron a decir cosas feas a la ganadora, sobre su cuerpo, y que no representa la belleza colombiana, etc. Entonces, no puedo criticar mucho porque es un certamen donde se analiza la belleza, pero a la vez no me gusta que sea eso lo que se promueva, porque se presta para que la gente critique el físico de otra persona y que ellos crean que está bien”, dijo.