“Muchas veces he querido confrontar a mi pareja e incluso terminar. Él pasa pegado en redes sociales, dándole “Me gusta” y enviando invitaciones a muchas mujeres. Me dice que eso es normal, que mis celos son el problema, pero en realidad lo que me molesta es que les coquetea, les dice cosas en doble sentido, a algunas las ha invitado a salir, creo que ha salido con algunas. Les dice que no tiene una relación de pareja, que vive solo y cuando hablo de todo esto dice que es un juego, que lo divierte, que le gusta mucho enamorar a otras mujeres y luego desaparecerse. No acepta que eso me afecta y me duele, me trata de ridícula”.