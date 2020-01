“Doctor, tuve un novio con el que terminé en octubre del año pasado y no supe nada de él hasta el 22 de diciembre que me pidió una oportunidad. Pasamos Navidad y Año Nuevo juntos, pero el primero de enero se volvió a perder. No sabía absolutamente nada de él y el fin de semana pasado salí con unas primas, entonces recibí un mensaje suyo en el que me reclamaba por esa salida. Ese tipo de problemas, por su carácter y sus celos, es todo el tiempo, entonces no le contesté, lo bloqueé de todos lados y ya no quiero nada con él, pero no sé si hice bien”.