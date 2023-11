¿Pasó la prueba Lisbeth Valverde en la preliminar del Miss Universo? Esto ve el ojo experto

Lisbeth Valverde en la preliminar del Miss Universo, este miércoles. (BENJAMIN ASKINAS)

Lisbeth Valverde vivió este miércoles la segunda prueba de fuego en su sueño por convertirse Miss Universo este sábado.

Miss Costa Rica 2023 se enfrentó a sus 83 rivales en la competencia preliminar del certamen, que este año se realiza en la capital de El Salvador.

Lisbeth Valverde se presenta al mundo

Tras presentarse al mundo, mostrarse en traje de baño y desfilar en traje de gala, la tica tiró al aire su segunda gran moneda y esta es la valoración que hacen dos expertos ticos sobre el desempeño de la nacional, en la preliminar.

Este evento es decisivo, pues de aquí se elegirán a las 20 candidatas que avanzarán el sábado a la gran final del certamen.

¿Pasó la educadora especial la prueba? Esto consideraron los expertos costarricenses en concursos de belleza Basilio Quesada y Adriano Núñez, quienes habían vaticinado su triunfo en el Miss Costa Rica.

“Creo que ella se lució en las tres salidas. Lució cuerpazo en traje de baño. El vestido (de gala) muy hermoso, lleno de brillo y transparencias y con una cola que movió con elegancia. Creo que hizo un excelente trabajo en la pasarela”, dijo Basilio Quesada a La Teja.

Pasarela en traje de baño de Lisbeth Valverde en preliminar del Miss Universo

“En traje de baño me encantó. En traje de gala siento que algo me sobró y me gustó mucho la energía de apertura como gritó el nombre de Costa Rica. La producción de peinado y maquillaje muy bien”, consideró Adriano Núñez tras solicitud de este medio.

¿Usted, qué opina: avanza la tica el sábado a la primera ronda clasificatoria del Miss Universo o se queda en el camino?

