Patricia Figueroa inicia ‘festejos patronales’ por sus 54 años

Patricia Figueroa cumple 54 años de vida este 21 de junio.

Patricia Figueroa comenzó este lunes los “festejos patronales” por sus 54 años, edad a la que llegará este miércoles 21 de junio.

La presentadora de televisión compartió en las redes sociales la sorpresa que recibió de un grupo de amigas, quienes aprovecharon que se reunieron con Paty a jugar golf para de una vez festejar su nacimiento.

Figueroa contó en Instagram que la celebración la tomó por sorpresa y agradeció a sus amigas por el detalle, que disfrutó después de salir de Giros, el programa de Repretel donde bretea como presentadora.

“Hoy (este lunes) fue una mañana espectacular. Me sorprendieron celebrándome mi casi cumple. Golf + amigas + burbujas: too much (demasiado). Las amo”, escribió Paty en sus redes sociales al compartir el momento con sus seguidores.

Así inició Patricia Figueroa las celebraciones de sus 54 años. Instagram.

El mensaje de Figueroa estuvo acompañado por varias fotografías y videos. En algunas imágenes, ella aparece sentada sobre un campo de golf con una botella de champán y copas y boquitas y en otras, posa llena de felicidad con las amigas.

También hay un video con el tradicional brindis de cumpleaños y otro donde Paty muestra sus dotes como jugadora de golf.

De esta manera la presentadora de Repretel dio por iniciadas las celebraciones por su cumpleaños, apenas pocas semanas después de haber aterrizado de unas vacaciones que se dio junto a su esposo Arnoldo Madrigal y amigos de la pareja por Europa y África (visitó Marruecos).

Desde La Teja y por adelantado, le enviamos a Patricia Figueroa un feliz cumpleaños y si por la víspera se saca el día, el miércoles la pachanga por la celebración del cumpleaños de la risueña periodista será a toda máquina.

