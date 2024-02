Patricia Figueroa la deja picando en mensaje que celebra su nueva etapa en Repretel

Patricia Figueroa presenta Noticias Repretel desde el 6 de febrero anterior. (Instagram)

Patricia Figueroa cerró el primer día de la semana con un curioso mensaje donde celebra su nueva etapa en Repretel y sugiere que Giros ya es cosa del pasado en su vida.

La periodista y presentadora de televisión sorprendió a mediados de enero con la noticia de que dejaba Giros tras 20 años de ser la presentadora estelar.

LEA MÁS: Patricia Figueroa: “Son 20 años, misión cumplida con todo amor”

Su salida la motivó el cierre de un ciclo de su vida profesional y el inicio de otro en Noticias Repretel, donde regresó como presentadora de las noticias del mediodía.

Este lunes, el rostro más popular de la televisora de La Uruca hizo una publicación sobre su etapa actual, pero la dejó picando por algo que dijo y que, al parecer, hizo referencia a su paso por Giros.

Patricia Figueroa hizo esta singular publicación en sus redes. (Instagram)

“Cuando me miro al espejo, ya no busco a la que fui. Sonrío a la que ahora soy, me alegro del camino andado y de la experiencia que me dieron estos años. Disfruto el hoy y solo soy feliz”, escribió Patricia con una fotografía de ella en el set del noticiero de canal 6.

LEA MÁS: Patricia Figueroa cerró una semana de muchos cambios con un duro golpe de nostalgia

La salida de Patricia Figueroa de Giros sacudió a Repretel, que en ese mismo momento también anunció que Charlyn López iba a ser la encargada de los espectáculos de Noticias Repretel, además de presentar la revista matutina, a la que llegó a mediados de enero.