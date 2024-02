Patricia Figueroa recordó cómo fue su llegada a Repretel hace 26 años

Patricia Figueroa dice estar muy feliz de tener tantos años trabajando en televisión, pese a que no estaba entre sus planes de vida.

Patricia Figueroa se despidió este miércoles del programa Giros, pero igualmente la seguiremos viendo en la pantalla.

Hace 20 años, cuando inició la revista matutina, precisamente estaba como presentadora de Noticias Repretel, donde regresará a partir del 6 de febrero.

Sin embargo, antes de estos dos espacios, la peruana estuvo en una revista llamada “Aló, qué tal”, que significó su llegada al 6 luego de su paso por canal 4, donde presentaba noticias junto a Ignacio Santos en los noventa.

Así lucía Patricia Figueroa en sus inicios en Repretel.

Paty, como le dicen de cariño, recordó precisamente esos inicios en el canal de La Uruca, que fueron hace 26 años.

“Yo salgo del 4 porque quedo embarazada de mi primera hija, que fue la que perdí, en ese lapso me llaman de Repretel, que ellos tenían una revista que se llama ‘Aló, qué tal’, que era de la cadena Repretel, y que ellos querían posicionar como la revista para las amas de casa, no recuerdo cuánto tiempo duró al aire, la daban como a la 1 p.m., pero al final la cerraron. Cuando eso ya había nacido mi hija Stefanía, que nació en el 1996, y ya ella ya tenía más del año”, recordó.

En ese entonces presentaba sola la revista, pero tiempo después le tocó compartir micrófonos con Luis Rodríguez, a quien muchos recuerdan como el primer presentador de A todo dar junto a Nancy Dobles.

Patricia Figueroa inició en el 6 como presentadora del espacio "Aló, qué tal", que Repretel tenía antes en todos los países.

Figueroa también contó que por su mente jamás pensó en trabajar en televisión, pues en Perú se dedicaba al modelaje y lo suyo era la publicidad. De hecho, antes de llegar a canal 4, trabajó en Teletica como publicista por dos años.

“Cuando me casé y me vine para acá, como al año empecé a trabajar en canal 7, pero como publicista en el departamento de mercadeo del canal. De hecho, estando ahí con varios compañeros saqué otra carrera que era mercadeo y ventas. Después me salí y empecé un negocio de uniformes con mi mamá y pusimos el restaurante peruano, así que por mi mente nunca pasó trabajar en tele, hasta que un día, por casualidades de la vida, en un restaurante se me acercó Ignacio Santos y me propuso presentar noticias, recuerdo que me dijo: ‘¿Por qué no venís a hacer una prueba a ver si no hablás muy peruano?’”, mencionó.

Así fue que Figureoa llegó a la televisión, a la cual había pensando en renunciar este año, pero la propuesta de volver a presentar noticias la volvió a ilusionar.