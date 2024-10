Patricia Figueroa revela si su salida de Repretel es su retiro definitivo de la televisión

Patricia Figueroa decidió renunciar a Repretel, su casa desde hace 26 años.

La noticia de la renuncia de Patricia Figueroa a Repretel, este 28 de octubre, dejó a muchos asombrados.

La presentadora de Noticias Repretel decidió ponerle fin a su paso por la televisora y, según nos adelantó, este martes será su último día en canal 6.

Grupo Repretel le agradeció el “compromiso y huella” que dejó en la historia del canal y le deseó lo “mejor en sus futuros proyectos”. Pero, ¿será este su retiro definitivo de la televisión nacional? La misma exconductora de Giros nos lo aclaró.

- ¿Por qué decide renunciar a Repretel?

La verdad es que es una decisión que venía sopesando desde hace rato y creo que ya llegó el momento.

Es una decisión que venía retrasando, podría decirse, pero la verdad es que siempre he seguido con un montón de proyectos personales, van creciendo los negocios en casa, con mi esposo, los que yo tengo y que cada vez acaparan más el tiempo de uno, pero más allá de eso, vienen proyectos nuevos en lo que es la línea de restaurantes, en el salón de belleza, pero, además de eso, creo que también estoy en una etapa de la vida de poder tomar la decisión de compartir un poco más con la familia, porque en realidad he trabajado toda mi vida al 100 por ciento y creo que hay momentos en los que uno tiene que hacer un equilibrio y saber escoger.

Bueno, ahorita me estoy yendo con mi esposo de viaje, luego tengo otro proyecto de viaje para noviembre, otro en diciembre y la verdad es que, seamos honestos, como empleada de una empresa uno no puede tomar esas decisiones porque estaba evidentemente comprometida con la empresa y yo creo que ya después de 26 años, siento que me lo merezco y que realmente quisiera agarrar esas riendas de mi tiempo al 100 por ciento, para compartirlo en mis cosas, con mi esposo y con mi hija también, y con la familia entera.

LEA MÁS: Patricia Figueroa deja Repretel después de 26 años de ser su principal figura

Patricia Figueroa estuvo años atrás como presentadora del noticiero, al cual regresó en febrero de este año.

- ¿Qué le deja su paso por Repretel después de tantos años?

Mi hija Estefanía tiene 27 años y yo entré con Estefanía mini mini al proyecto “Aló, ¿qué tal?”. ¿Y qué me deja? Me deja un montón de alegrías, un montón de experiencias, de crecimiento maravilloso a nivel profesional y a nivel personal, un montón de aventuras diferentes, porque la verdad es que en los diferentes programas hemos hecho cosas muy diferentes, en “Aló, ¿qué tal?” viajé por todo el mundo, teníamos espacios diferentes muy lindos. Luego en Noticias Repretel, donde estuve bastantes años y luego en paralelo a Giros y luego vuelvo a Noticias Repretel. Yo creo que esta era una decisión tomada desde el tránsito de Giros a Noticias, pero la verdad es que había esa necesidad o esa situación en la empresa y es un formato, el noticiero, que siempre ha sido lindísimo para mí y creo que es uno de los formatos que me dio la proyección profesional que he tenido por estos años y el crecimiento de credibilidad que le da a uno un formato como este.

Entonces, me deja solo cosas buenas, muchísimo agradecimiento y, sobre todo, por supuesto, la posibilidad de llegar a los hogares de cada uno de los costarricenses y extranjeros que viven en nuestro país, de saludarlos a diario desde los diferentes programas. Esa calidez que uno encuentra en las calles, con toda nuestra gente que nos sigue en los diferentes programas. Así que me llevo el cariño de cada uno de ellos y me llevo el cariño de cada uno de los compañeros con los que he compartido en todos estos años, también aquí en la trinchera de Repretel.

Patricia Figueroa regresó a Noticias Repretel en febrero, luego de su paso por Giros.

- ¿Va a tener la oportunidad de despedirse de los televidentes y hasta cuándo estará en el canal?

Veníamos planeando esta salida, pero precisamente me voy el miércoles, salgo del país el miércoles (30 de octubre), entonces trabajaría hasta mañana (martes) y seguramente me despido del público y tocará hacerlo rápido para que no llore, porque son tantas emociones encontradas y porque cuesta desligarse definitivamente de un medio que ha sido mi segunda casa.

- ¿Qué le dice al televidente?

Le digo que gracias de todo corazón, verdaderamente uno del otro lado de la pantalla aprecia y agradece demasiado ese encendido, esa elección de programa para seguirnos, ese agradecimiento de cada uno de ellos cuando te dicen en la calle: ‘Yo seguí el consejo tuyo de tal cosa’ o ‘vi que entrevistó a tal médico que me sirvió’, esa cantidad de comentarios y esa cantidad de mensajes en las redes personales de uno, donde realmente comparten sus vivencias personales. Uno a muchos no los conoce personalmente, pero a veces uno se vuelve parte de la familia y eso no tiene precio cuando uno trabaja en televisión . Definitivamente gracias y que Dios los bendiga siempre.

Patricia Figueroa en Noticias Repretel

- ¿Será este su retiro definitivo de la televisión?

Mirá, por el momento, digamos que hacemos un cierre porque yo nunca digo que nunca, jamás, y creo que nadie puede cerrarse las puertas, pero por el momento sí.

Precisamente, haciendo ese balance que le comentaba, es que quiero dedicarle más tiempo a los proyectos personales, a apoyar más a mi esposo en los proyectos que tenemos juntos, que a veces demandan demasiado tiempo, entonces, por el momento, yo creo que hasta aquí llegamos, pero bueno, uno nunca puede decir que nunca, jamás.

Patricia explicó que una de las razones de su renuncia es porque desea pasar más tiempo con su hija y esposo. (Captura IG Patricia Figueroa)

- Ahora va a tener más tiempo hasta para practicar tenis...

¡Claro! Ahora estoy jugando pádel y creo que ahora en noviembre me voy a un torneo a Medellín, o sea, de verdad, gracias a Dios que hoy puedo decir que le puedo dar tiempo a todas esas actividades que me llenan y que me encantan. El tenis también, el viajar y competir por Costa Rica me encanta, y cada vez tenía más encontrados los horarios para el entrenamiento y todo, pero bueno, esos son cosas paralelas que lo llenan a uno y que lo mantienen a uno lleno de salud y energía que también son requete válidos.