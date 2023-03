Patricia Figueroa tiró el tapón y nos contó qué la tiene tan enojada

Patricia Figueroa suele ser muy tranquila, pero esta situación la tiene tan incómoda que ya tiró el tapón. Foto: Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora)

A Patricia Figueroa la vemos todas las mañanas en Giros siempre sonriente, muy elegante y algo pasiva; sin embargo le está pasando algo que ya le colmó la paciencia y decidió tirar el tapón.

La presentadora de Repretel nos contó que desde hace seis meses le pasa algo que está perjudicando su imagen y, lo peor de todo, es que le da miedo que alguien salga dañado a pesar de que ella no tenga la culpa.

Esta es parte de la publicidad que anda en redes sociales. Cortesía

En las redes sociales anda circulando una supuesta entrevista que ella hizo en la revista matutina de canal 6 donde sale hablando de los maravillosos resultados del consumo de un medicamento para adelgazar.

De acuerdo a esto, ahora resulta que Paty estaría promocionando unas pastillas o producto para adelgazar, cosa que asegura no es cierto e ignora quién está detrás de este tipo de engaños.

En el 2019 este era uno de los tipos de fraudes electrónicos que estaban de moda, pues utilizaban la imagen de figuras públicas. Archivo (Reproducción)

“Hace tiempo atrás me había pasado algo con lo de las criptomonedas o algo así, pero digamos que duró como dos meses circulando en redes. Usaron la imagen de Pablo Wanchope y de unas cuantas figuras públicas, pero eso pasó y ya. Pero esto tiene ya seis meses y no hay manera de que pare. Además, cuando se trata de un producto de bajar de peso lastimosamente impacta a todo el mundo porque la gente que anhela bajar de peso lo intenta con cualquier cosa”, dijo algo indignada.

En el 2019 también habían utilizado su imagen para engañar a la gente a través de una página de Facebook llamada Goldeupdate, en la que supuestamente los que ingresaban se volvían millonarios. Con ese timo también habían usado la imagen del dos veces ganador de la Vuelta a Costa Rica en bicicleta, José Adrián Bonilla.

La presentadora aclaró que ni ella ni el programa para el que labora tienen nada que ver con ese tipo de publicaciones.

Patricia asegura que no sabe si es una pastilla, un remedio o algún producto para adelgazar lo que ofrecen con su imagen para estafar. Cortesía

Lo más preocupante

Paty asegura que aunque se ha dedicado a denunciar este tipo de publicaciones siguen apareciendo con diferentes imágenes suya y con otro tipo de titulares como si fuera una noticia que recién dio en Giros.

Y lo más preocupante para ella es que hay personas que le escriben a sus redes sociales asumiendo que la información es cierta y pidiéndole consejo o asesoría sobre el producto.

“No sabe la cantidad de gente que todos los días me manda mensajes en las redes sociales preguntándome si recomiendo o no la pastilla, si me ha dado resultados, si es verdad que la estoy recomendando, o sea, no para. No sé cuánta plata se están gastando en publicidad porque es todo el tiempo”, mencionó.

En Facebook es donde principalmente aparecen las publicaciones con la imagen de la presentadora como si las estuviera utilizando o vendiendo. Cortesía

Además, hay quienes le escriben y le dicen que ya hicieron el depósito por la compra del producto y creen que ella es la que los está vendiendo.

“Incluso sale una entrevista de una emprendedora supuesta doctora o investigadora de la Universidad de Costa Rica que era la que había estudiado el contenido de la pastilla y todo es falso. Además, utilizan los colores de Giros, la página de Repretel, todo tipo de cosas que son falsas”, agregó.

Según dice, esta situación se le ha hecho incontrolable porque al final están dañando su imagen al ofrecer un producto falso y jugando con el dinero y los sentimientos de personas que quizá están pasando un proceso de depresión o frustración porque no encuentra la forma de bajar de peso.

“He hecho un montón de publicaciones para advertir que esto es falso, he hecho un par de menciones en el programa y claro, me queda el compromiso moral de responderle a la gente porque al final es la cara de uno, entonces, todo el tiempo que puedo me meto a responder para decirles ‘que pena’, ‘es un fraude’, ‘no soy yo’, ha sido mi pan de cada día” expresó algo sofocada.

De manos atadas

Figueroa está deseando entablar una denuncia oficial contra las personas que están detrás de esto, pero no ha podido identificar de dónde salen las publicaciones o dar con el responsable.

“No sé ni cómo funciona el fraude, sí sé que hay personas que me han escrito que han pagado, pero no sé si las pastillas o el producto ese les ha llegado, la verdad. No tengo la menor idea si son un engaño, si le roban el dinero o si verdaderamente les llega una pastilla a saber si es en verdad para bajar de peso o algún otro tipo de droga para el cuerpo”, aclaró.

A la presentadora además le molesta que involucren al programa Giros en este tipo de timos. Cortesía

La figura de canal 6 aseguró que no va en contra del consumo de este tipo de medicamentos siempre y cuando sean avalados por el Ministerio de Salud y supervisados por un médico.

“La gente es tan confiada, yo una vez llamé al número que aparece ahí y sale una máquina que te dice lo que hay que hacer, ni siquiera hay alguien que te habla”, contó.

Volvió a las canchas

Pero bueno no todo tiene de mal humor a la peruana porque hace unos días volvió a las canchas de tenis luego de la operación en su rodilla izquierda.

En julio del año pasado se rompió los meniscos practicando tenis y la tuvieron que operar por cuarta vez de la misma pierna.

A mediados del 2022 la operaron de la rodilla y ya está de lo más bien. Instagram

Paty compitió en febrero en un torneo internacional de tenis que se realizó en el Country Club y en el que participaron 240 mujeres de varios países y, según dijo, se sintió puras tejas de su rodilla pues aguantó jugar todos los partidos y algunos los ganó.