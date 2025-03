Patricia Figueroa vuelve a la tele a cuatro meses de su salida de Repretel

Patricia Figueroa se dejó ver por tele este viernes tras cuatro meses fuera de la pantalla chica. Fotografía: Captura de pantalla. (Captura/Captura)

Cuatro meses después de salir de Repretel, Patricia Figuera regresó a la tele costarricense y en un inesperado canal: el 7.

La presentadora y periodista participó este viernes como invitada en De boca en boca, como parte de la celebración, este 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer.

Con la invitación, Figueroa pausó su sorpresiva salida de la pantalla chica que anunció el pasado 28 de octubre, cuando confirmó su renuncia a Repretel tras 26 años en la empresa.

Este viernes, en su reencuentro con su público televisivo, Figueroa recalcó algo que había dicho a finales de enero en una amplia entrevista con La Teja: que está feliz y agradecida en la etapa que disfruta.

Tras ser presentada este viernes en el programa farandulero de canal 7, Paty mencionó que es la primera vez que está en ese estudio y se alegró de reencontrarse con Bismarck Méndez, con quien trabajó en Repretel.

“¡Qué lindo! De verdad que muchísimas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Ojo que entré y ninguna de las dos (también estuvo la periodista Melissa Alvarado) nos saludamos con los demás y nos dimos un beso, para que no se diga nada, porque ya nos habíamos besuqueado antes. Nos apapachamos, nos chismeamos y nos pusimos al día porque hay mucho cariño, si bien es cierto no hemos trabajado juntos, con Bismarck sí varias veces, usted (María Fernanda León) es hija de un amigo. Es un placer estar aquí”, afirmó con su particular sonrisa.

El 30 de enero, La Teja publicó una entrevista en la que Figueroa habló de esta etapa que está viviendo alejada de las cámaras, en la que está muy concentrada en sus negocios gastronómicos (tiene varios restaurantes muy famosos) y en el deporte (encontró gran pasión en el pádel).

También nos dijo que lo que más extraña de la televisión no es el ritmo del trabajo, sino el contacto con el público, algo que canal 7 le dio la oportunidad este viernes, al menos por unos minutos.