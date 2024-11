Paul McCartney en Costa Rica: Acá puede escuchar las canciones que cantará el exmiembro de The Beatles

Paul McCartney está a tan solo horas de volver a presentarse en Costa Rica y sin duda los fans del británico deben estar ansiosos de que arranque el esperado concierto.

Paul McCartney se presentará por segunda vez en Costa Rica.

Por eso, para que vayan calentando motores, les preparamos esta lista de reproducción en Spotify con las 37 canciones que seguramente interpretará el exmiembro de Los Beatles.

Antes de que la escuche, rápidamente le explicamos que elaborar ese “playlist” fue muy fácil, ya que el exintegrante de Wings retomó su gira “Got Back” el pasado 1 de octubre en Uruguay y desde entonces ha dado 10 conciertos por Sudamérica, lo que nos permite saber cuáles son las piezas elegidas en este tour.

McCartney, como ya le dijimos, seguramente cantará 37 canciones, pero cuando abra la lista verá que vienen 40 y eso es porque en las mencionadas presentaciones solamente ha variado tres canciones, o sea, hay tres piezas de esa “playlist” que no escucharemos.

El bajista interpretará A Hard day’s night o Can’t buy my love, Drive my car o She’s a woman, Birthday o Hi Hi Hi. Pero mejor las oye todas, las disfruta y las practica.

Bueno, acá le queda la lista, espero que la disfrute y que lo ayude a vivir de mejor manera el show de uno de los cuatro grandes. ¿Cuál es la que más espera?