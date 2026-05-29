Paul McCartney incluyó a Costa Rica en una de sus nuevas canciones, descubra lo que dice

Paul McCartney dio su último concierto en Costa Rica en noviembre de 2024.

El nombre de Costa Rica volvió a sonar en una canción de Paul McCartney y los fanáticos del legendario artista no tardaron en reaccionar y sacar sus propias teorías.

El exintegrante de The Beatles lanzó recientemente el tema “First Star of the Night”, canción que forma parte de su nueva producción “The Boys of Dungeon Lane”, publicada en su canal oficial de YouTube y en las distintas plataformas musicales.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención entre los seguidores costarricenses fue una frase incluida en la primera estrofa del tema: “It’s raining in Costa Rica” (“Está lloviendo en Costa Rica”).

Ese pequeño detalle fue suficiente para que en redes sociales muchos comenzaran a preguntarse si el músico británico escribió parte de la canción inspirado en alguna de sus visitas al país o incluso durante su reciente paso por Costa Rica con el “Got Back Tour”.

La referencia despertó todavía más curiosidad porque McCartney ha demostrado en varias ocasiones el cariño que siente por Costa Rica y por el público tico, especialmente luego del concierto que ofreció en el país en noviembre de 2024 y que reunió a miles de fanáticos de distintas generaciones.

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Según la revista Billboard, la canción la habría compuesto en el país un día que planeaba pasar su día libre a la orilla de la piscina; sin embargo, “estuvo lloviendo a cántaros la parte del día. Así que McCartney escribió una canción en su lugar y se le ocurrió ‘Star’, otra canción motivadora. ‘La primera estrella de la noche siempre es especial (dice la canción)”.

Esta no es la primera vez que el nombre de Costa Rica aparece ligado a artistas internacionales, pero sí resulta muy llamativo que una leyenda como Paul McCartney lo incluyera dentro de una de sus nuevas canciones, algo que ya tiene hablando a más de un seguidor de la música del británico.

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