¿Paul McCartney volverá a presentarse en Costa Rica?

Paul McCartney dará un concierto en Costa Rica.

Los fans de Paul McCartney están muy emocionados, ya que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), publicó una lista de espectáculos públicos autorizados por este ministerio, en la que se menciona que el conocido artista inglés volverá a Costa Rica a inicios de noviembre del 2024.

Evelyn Arroyo, funcionaria del departamento de prensa de esta institución, le confirmó a este medio que, en efecto, el artista se presentará en el país el próximo 5 de noviembre en el Estadio Nacional, a las 7 de la noche.

No obstante, en la página oficial del cantante, no se ha puesto la fecha de Costa Rica, pero sí aparecen conciertos programados el 1 de noviembre en Colombia y el 8 de noviembre en México, por lo que queda espacio suficiente para programar un concierto en el país en la fecha mencionada, la cual no complicaría la agenda del famoso exintegrante de los Beatles.

Según información del MEIC para este concierto la preventa será de 44.853, así fue como lo declaró la productora AGV LIVE CONCERTS S.A la cual está encargada del concierto.

De momento, la productora no ha hecho el anuncio del artista al país, sin embargo; el MEIC, también detalló que las entradas se pueden comprar en la página Eticket.

Paul McCartney se presentó por primera vez en Costa Rica en el 2014, en un concierto histórico, que tuvo una duración de casi tres horas, en el que hizo un recorrido musical por sus más famosos éxitos, ante miles de fanáticos reunidos en el Estadio Nacional.

Es importante destacar que el MEIC, también informó la lista de eventos autorizados y en dicha lista se ven varios artistas como: Héctor Torito Acosta, Kabrones gira de Mago de OZ, Kudai, Ximena Sariña, Timo en Costa Rica, Calabazas aplastantes con el artista internacional The Smash Pumpkins, camino del vino 2024, combo de las estrellas, Paul McCartney, Pearl jam dark matter world 2024.