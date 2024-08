Paula Chavarría confesó que debió hacer esto antes de iniciar su relación con el futbolista Gabriel Vargas

Paula Chavarría es una de las presentadoras de Repretel. (Instagram)

La presentadora Paula Chavarría tiene un año de ser pareja del futbolista José Gabriel Vargas y, por lo visto, su relación va viento en popa.

La imagen de los cines de Repretel contó cuál es una de las razones por las que su actual noviazgo va tan bien.

Para empezar, la guapa comunicadora explicó que tras su última relación, sin decir que fue con el también jugador Fernán Faerrón, entendió que primero está el amor propio y que, muchas veces, es necesario estar un tiempo sola para no sacar un clavo con otro.

Dicha confesión la hizo luego de publicar en sus redes una reflexión que hablaba que un adulto no tiene porqué decirle a otro como tratarlo en una relación.

“Algo que yo tuve que hacer y que fue parte de mi proceso para ahora estar como estoy, y lo bien que me siento realmente en una relación, así de feliz, en paz, etc, el primer paso fue aprender a estar sola y sentirme bien así, porque muchas veces lo que nos pasa es que estamos con otras personas para intentar llenar vacíos o porque, simplemente, no queremos estar solos. Ese es el primer error, ahí es cuando aceptamos cosas o personas que no deberíamos aceptar, simplemente, porque es lo que hay o porque no quiero estar sola”, dijo en unas historias que compartió en su Instagram.

Paula Chavarría tiene tiempo de andar con el futbolista José Gabriel Vargas tal y como lo había comprobado la página La Roncha a inicios de año.

LEA MÁS: Paula Chavarría ya no oculta su amor y presume cómo es que la enamoran

Pau, como le dicen sus amigos, agregó que también aprendió que cuando una persona ama de verdad no tiene porqué estarle pidiendo “que nos ame, que por favor nos cuide, que por favor nos respete, que sea leal”, como quizás le pasó en el pasado.