Paula Chavarría contó cómo reaccionó cuando le dieron vuelta en la cara y en su propia casa

Paula Chavarría contó todo lo que vivió ese día. (Instagram)

Paula Chavarría vivió una situación bastante incómoda, por la que a nadie le gustaría pasar.

La comunicadora le contó a sus seguidores por medio de TikTok que le rompieron el corazón porque tenía un amigovio con el que estaba saliendo y este la engañó con una de sus “amigas”.

“Les voy a contar la vez que me dieron vuelta en mi propia cara y en mi casa”, expresó la guapa.

Pau contó que el muchacho con el que ella estaba saliendo le propuso hacer una fiesta en la casa de ella, con el fin de pasarla bien con los amigos de ambos y aprovechando que había piscina.

“Ese día la fiesta era en la noche, fueron varias de mis conocidas. Recuerdo que ese día me pasé de copas y me fui a dormir mientras todos se quedaron de fiesta. Al día siguiente, toda buena gente me fui a comprar almuerzo y en lo que me volví a casa me llevé tremenda sorpresa”, expresó.

Paula comentó que una de sus mejores amigas le dijo que en uno de los cuartos se escuchaban cosas extrañas, pero que no había abierto la puerta esperando que ella llegara.

“Abrí la puerta y estaba el fulano desnudo, tapándose, porque no sabía dónde meterse y una de las conocidas que yo había invitado estaba tirada en la cama”, añadió.

Chavarría dijo que su “amiga” sabía que ella estaba saliendo con el muchacho, aunque medio justificó con que ambos estaban muy borrachos.

“Yo lo único que le dije fue que por favor se fueran de mi casa, reaccioné con demasiada calma, tenía un ángel que me dio demasiada paz y calma”.

Paula Chavarría contó cómo reaccionó ella. (Instagram)

Ese día las amigas de Paula estaban muy enojadas por lo que le hicieron, pero ella asegura que el amargo momento le quedó de lección para no meter gente que hace llamarse amigos a la casa.

“Fue un error que no vuelvo a cometer, porque ahora pienso diferente, a la casa no va cualquier persona, porque la casa es sagrada, es un espacio íntimo y privado”, detalló.

Varios de sus seguidores comentaron la novela de la expresentadora.

“Honestamente, yo le soy fiel”, “¿Quién en sus cinco sentidos le da vuelta a semejante mujerón? De verdad que hay gente con suerte que no la merece”, “Fui yo, perdóname, ya cambié, ahora soy más maduro, deme otra oportunidad”, fueron parte de los comentarios que le pusieron.