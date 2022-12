Paula Chavarría contó cuál es su parte más tóxica

Pauchavarria -

La bella locutora Paula Chavarría se sinceró mientras jugaba a la dinámica de las preguntas de Instagram.

La guapa muchacha se prestó para que sus seguidores le hicieran todo tipo de consultas y algo que nos convenció es que no solo contestaba a las cosas buenas, sino también a lo negativo o lo que podía causar polémica.

¿Envió Paula Chavarría un filazo a Fernán Faerron por las fotos con Laura Ortega?

Una de las consultas que le hicieron es cuál considera que son las red flags (alertas) que ella tiene a la hora de que alguien la conoce. Es decir, por qué uno debería de asustarse si empieza una relación con ella.

Muy sincera, dijo que es tóxica cuando el chavalo con el que anda, le da por estar de ojo alegre con otras mujeres.

“Me considero una buena persona, pero sé que tengo cosas complicadas. Los hombres han creado traumas en mí y con las redes sociales me molesta que sigan a chicas que no conocen y más que todo a las que solo fotos en vestido de baño tienen. Conste que todo bien con los que solo suben fotos así, pero por qué el novio de una tiene que estar dándole like a las fotos en las que solo se ven las nalguitas de otra”, aseguró la muchacha, quien afirmó que está trabajando en ese tema para que no le afecten esas situaciones.

Afirmó que actualmente no tiene pareja, aunque se le ha vinculado con el ex de Laura Ortega, Roberto Thompson y hasta con el de Keyla Sánchez, Anthony Ramírez.